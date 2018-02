SF préparerait une déclaration dans le cadre de l’entrée en vigueur de la loi sur la réinsertion du Donbass

MOSCOU, le 26 février. /TASS/. Le comité du Conseil de la Fédération des affaires internationales de préparer le projet de déclaration en vue de l’entrée en vigueur en Ukraine, la loi sur la réinsertion dans le Donbass, le document peut être examiné lors de la réunion de la chambre le 28 février. Sur ce, a annoncé lundi le chef du comité international de Совфеда Konstantin Kossatchev.

L’histoire de la loi sur la réinsertion dans le Donbass. Dossier



« La loi est entrée en vigueur ce samedi, nous avons pour la première fois la possibilité de faire quelque chose, c’est de réagir. D’autant plus que répondre, à mon avis, il faut. Une proposition de sortir à l’initiative de la préparation du projet de déclaration du Conseil de la Fédération sur ce compte… Et de formuler ou de ne pas faire de ce projet en plénière, va prendre la décision de demain le conseil de la chambre », a déclaré lundi à moscou.

Comme l’a expliqué le sénateur, il a fait le travail de préparation du texte de la déclaration. « Nous dans notre projet de déclaration avons à l’esprit de jeter un appel à l’international parlementaires aux assemblées d’évaluer et de cette loi sur la réinsertion, et de la loi sur l’éducation, et de la récente tout à fait monstrueuse événements autour du centre de russie pour la science et la culture », a déclaré lundi à moscou.

Selon lui, les parlementaires propose de donner une estimation de ce que la loi est radicalement contraire à un complexe d’accords de minsk et à la résolution de l’ONU, qui ces accords certifié.

Du MAE de la fédération de RUSSIE: la loi sur la réinsertion du Donbass a confirmé l’intention de Kiev de résoudre le conflit par la force

Koutchma estime que le lien de minsk de l’accord dans la loi sur le Donbass besoin de laisser

La faction de la Douma d’etat ont appelé la structure internationale de condamner la loi sur la réinsertion dans le Donbass

La loi « Sur les particularités de la politique publique visant à assurer la souveraineté de l’Ukraine sur temporairement dans les territoires occupés, dans les régions de Donetsk et de Louhansk » (sur la réintégration du Donbass) est entré en vigueur le 24 février.

La verkhovna rada a adopté le 18 janvier. Le président de Piotr Porochenko a signé ce document, le 20 février et le 23 février, il a été publié dans le parlementaire, le journal « la Voix de l’Ukraine ».