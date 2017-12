Шаинский sera enterré dans les états-UNIS, si la fédération de RUSSIE n’est pas reçu d’autres propositions

Vladimir Шаинский

© Alexander Чепурко/TASS

NEW-YORK, le 26 décembre. /Corr. TASS Natalia Славина/. Le compositeur Vladimir Шаинский sera enterré dans la ville de San Diego (Californie), si de la part de la Russie n’a pas reçu d’autres propositions. Ce sujet dans une interview avec le journaliste TASS a rapporté mardi l’épouse du compositeur Svetlana Шаинская.

« Actuellement, nous abordons cette question, bien que maintenant les états-UNIS de Noël, les vacances et les week-end, et il est assez difficile, dit Svetlana. Mais tant que nous prévoyons d’enterrer ici (San Diego – env. TASS), même si les propositions de la Russie, j’ai ouvert ». Le compositeur lui-même aucun des successions sur le lieu de la sépulture n’a pas laissé, car essayé généralement ne pas toucher à ce sujet. « Il n’est pas très aimé en parler », se souvient Svetlana Шаинская.

Selon les époux, il lui est difficile d’organiser l’enterrement de la Russie. « Une je suis, malheureusement, je ne pourrai pas le faire, et maintenant je suis émotionnellement très измучена », a dit Svetlana.

Également l’épouse du compositeur a rapporté que Шаинский jusqu’aux derniers jours de résider dans la bonne humeur, plaisanté et dit qu’on veut vivre.

« Il a tout le temps des blagues et je voulais vraiment vivre », a – t-elle.

Le compositeur demeurait dans la joyeuse état d’esprit jusqu’au 15 décembre, quand il est devenu mauvais et transporté à l’hôpital. « Nous sommes constamment l’ont visité, assis des journées entières, à côté, dit-elle. – La fille d’Anna (la jeune fille de Шаинского – env. TASS) est constamment visité et aussi, à la veille de la venue de San Francisco, où elle vit et travaille à Noël ».

« Le 24 décembre, nous avons passé beaucoup de temps ensemble, – Svetlana. – Mais il a tous ces jours sans conscience ». « Dans le dernier soir, nous avons avec sa fille sont partis déjà très tard, il était assez sombre, et à 2:10 de la nuit, il est mort. Nous avons reçu un appel à cinq heures du matin de l’hôpital, et nous sommes même arrivés », a – t-elle ajouté.

Selon Svetlana, le cancer de la vessie a été diagnostiqué chez le compositeur depuis longtemps, et en 2008, il est passé du succès de l’opération. « La dernière opération, qui a eu lieu récemment a été plus technique, n’est pas sur la suppression de l’oncologie, dit-elle. – Mais, vous comprenez, parce que déjà à l’âge de 92 ans ».

La femme du compositeur se souvient qu’avant le 9 mai 2017 Vladimir Шаинский presque ne se plaint de la santé. « Mais le 9 mai, il a reçu beaucoup de félicitations, de parler avec tout le monde et quelque chose de très énervé ainsi, apparemment, il se remémorait le passé. Lui il est devenu mauvais, et il tomba alors à l’hôpital, – dit Svetlana Шаинская. – C’est depuis qu’il n’est pas très bien senti, était à l’hôpital, probablement quatre ou cinq fois ».