TASS, le 7 avril. Le milieu de terrain du club de football « Krasnodar » Oleg Shatov a pleuré à la fin du match contre le Zénith de saint-pétersbourg », c’est rempli d’émotions. À propos de ce qu’il a raconté à la chaîne de télévision « de Notre football ».

Le samedi « Krasnodar » sur le check-out a battu le Zénith avec un score de 2:1. Shatov a marqué le premier but de son équipe et a été remplacé à la 79e minute sous les applaudissements des tribunes. Après le remplacement de 27 ans, joueur de football, a reçu les dommages, assis sur un banc et pleura.

« C’est l’émotion, parce que toujours, quand on commence avec une sorte d’injustice et franchissez la situation la tête haute, toi les émotions. J’ai pleuré de ne pas en raison de la victoire », a déclaré Shatov.

Shatov préconise « Krasnodar » sur les droits de location, les droits lui appartiennent club de saint-pétersbourg. Joueur de football est passé au « Zénith » de l’été 2013 actuellement de « Anji ». Pour le saint-pétersbourg équipe, il a passé de 155 matches, qui a marqué 25 buts et a fait 33 passes décisives. Dans le cadre de « Zenith » Shatov est devenu le champion de la Russie (2014/15), détenteur de la Coupe (2015/16) et deux fois le super bowl pays (2015, 2016). Pour la slection de la Russie, le joueur a passé 28 matches, qui a marqué deux buts et il a donné six passes décisives.