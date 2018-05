Simeone: les joueurs de l’Atlético doivent donner beaucoup d’émotions dans le match avec un « Marcel »

Entraîneur de l’Atlético Diego Simeone

© EPA-EFE/EMILIO NARANJO

LYON /France), le 15 mai. /TASS/. Les joueurs de l’espagnol de l’Atlético aurez beaucoup à souffrir et attendre d’occasions dans le match final de la Ligue europa contre le français « de Marseille ». Une telle opinion sur предматчевой une conférence de presse, a exprimé l’entraîneur de l’équipe de madrid Diego Simeone.

Voir aussi

Godin: l’expérience de jeu en fin de matches ne fonctionne pas FC Atletico madrid à l’avance de vaincre « Marseille »

Inoubliable de la campagne à la 10-ème anniversaire de la victoire du zenit en Coupe de l’UEFA

La finale de l’europa League entre l’Atletico madrid et le « Marcel » se tiendra à Lyon le 16 mai.

« Demain, nous aurons une nouvelle finale, les joueurs devront donner beaucoup d’émotions sur le terrain, mais surtout, ils ont besoin de beaucoup de souffrance et d’attendre ses moments. « Marseille est une bonne équipe, qui d’un solide groupe d’attaque, ils sont bien capables de contrôler le ballon. Une expérience dans un tel match est important, mais il ne joue pas un rôle décisif. Nous devons comprendre que, demain, on va affronter un nouvel adversaire, et être réglé sur lui de manière appropriée », a déclaré Simeon.

De discipline le comité de la surveillance, de l’éthique et de la discipline lors d’une séance spéciale le 4 mai дисквалифицировал Simeone quatre matches de mécontentement les décisions de l’arbitre dans son match de demi-finale de la Ligue de l’Europe contre les anglais d’Arsenal (1:0). Ainsi, le spécialiste manquera la finale de la Ligue de l’Europe contre les français « de Marseille ».

Le match entre l’Atletico madrid et le « Marcel » commence à 21:45 gmt. Le vainqueur du tournoi recevra directement un billet pour la Ligue des champions la saison prochaine.