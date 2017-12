Sous-chapitre de la RFS Alexandre Алаев (au premier plan) et le vice-premier ministre de la fédération de RUSSIE Vitaly Moutko (en arrière-plan)

MOSCOU, 25 décembre. /TASS/. Le directeur général Russe de football (RFU), Alexandre Алаев est le plus bon candidat pour le poste de président par intérim de la RFS. Une telle opinion a exprimé aux journalistes le premier vice-président de la RFS Nikita Симонян.

Lundi, le vice-premier ministre de la fédération de RUSSIE Vitaly Moutko sur la réunion du comité exécutif de l’organisation a annoncé la suspension temporaire de ses activités en tant que chef de la RAF. Les vice – présidents de la RFS Симонян, Sergey Anokhin et Sergey Прядкин ont refusé d’occuper ce poste.

« À mon avis, Алаев – la bonne candidature. Sur la charte doit être de moi en tant que premier vice-président, mais l’âge n’est pas le même. Trois périodes par intérim a été je suis dieu aime la trinité, donc peu de chances de réussir encore. De la même Алаев jeune, il a beaucoup d’expérience, alors, naturellement, nous l’ont soutenu », a déclaré Симонян.

Moutko a également annoncé qu’il était prêt à déposer une plainte au tribunal arbitral du Sport à la décision du comité International olympique (CIO) sur ses condamnations à l’interdiction des visites des jeux Olympiques. « D’autant plus que les autres candidats [Sergey] Прядкин et [Sergey] Anokhin, pris de récuser. Ensuite, nous allons attendre le retour de Vitaly Леонтьевича. Sa décision apprécie comme un bon: que se passe à l’égard de la Russie, toutes ces sanctions et des autres, de la COI. Il doit naturellement faire valoir leurs droits », a déclaré Симонян.