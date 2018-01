Situation en RDC: Reynders et De Croo entendus mercredi par les députés

La commission des relations extérieures de la Chambre entendra mercredi prochain à huis clos les ministres des Affaires étrangères et de la Coopération au développement, Didier Reynders et Alexander De Croo, à propos de la situation en République démocratique du Congo (RDC), où la répression des marches réclamant le départ du président Joseph Kabila a fait plusieurs morts dimanche, ont indiqué deux députés.

Cette réunion se tiendra à huis clos à la demande des députés et pour permettre aux deux ministres de s’exprimer plus en profondeur sur un sujet « sensible », a précisé mercredi le président de la commission, Dirk Van der Maelen (sp.a), à l’agence Belga.

M. Van der Maelen a dit espérer ainsi obtenir de Didier Reynders (MR) et d’Alexander De Croo (Open Vld) « un maximum d’informations » et pouvoir réunir un point de vue du parlement « allant au-delà (des traditionnels clivages entre) la majorité et l’opposition ».

Le président de la commission a préparé une résolution sur la situation en RDC, où le second mandat du président Kabila a expiré le 19 décembre 2016 et où les prochaines élections – notamment présidentielle – sont prévues le 23 décembre prochain.

Le député Stéphane Crusnière (PS) a pour sa part indiqué avoir demandé la tenue de cette réunion spécifique pour pouvoir entendre « au plus vite » les ministres des Affaires étrangères et de la Coopération.