Skvortsova: sverdlovsk les médecins sont prêts aux soins de l’accompagnement de la coupe du monde 2018

Le ministre de la santé de la fédération de RUSSIE Veronika Skvortsova

© Michael Метцель/TASS

La ville d’EKATERINBOURG, le 2 mars. /TASS/. Sverdlovsk les médecins sont entièrement préparés aux soins de l’accompagnement de la coupe du monde de football en 2018. Ce vendredi, a déclaré le ministre de la santé de la fédération de RUSSIE Veronika Skvortsova lors de la visite de travail à Ekaterinbourg.

« Sverdlovsk médecins pleinement les prêts aux soins de l’accompagnement de la coupe du monde de football. Les unités de volontaires, professionnels de la santé qui y sont élevés, permettront d’apporter une aide très rapide et de très haute qualité », a déclaré Skvortsova.

Les matches de la coupe du monde se tiendra du 14 juin au 15 juillet dans 11 villes de la Russie. À Ekaterinbourg, le 15 juin joueront les slections de l’Egypte et de l’Uruguay, le 21 juin, la France et le Pérou, le 24 juin, le Japon et le Sénégal, le 27 juin, du Mexique et de la Suède.