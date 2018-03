STAVROPOL, le 5 mars. /TASS/. Le neuvième International Slave forum des arts « Golden knight » s’ouvre lundi à Stavropol. Il réunira des projections de films, des expositions, des rencontres avec les artistes et concerts qui auront lieu dans 27 villes et villages du bord, a déclaré aux journalistes à la veille de la cérémonie d’ouverture, le président du forum, l’acteur Nicolas Бурляев.

« Dans un forum, des représentants de la Russie, de l’Ukraine, de la Biélorussie, la Serbie, la Bulgarie et la Pologne… cette année un très grand programme – cinq jours 30 plus grands événements auront lieu dans 27 localités du territoire de Stavropol, les autorités ont demandé, de plus en plus de personnes ont rejoint le forum. Nos acteurs et les salles de concerts de la brigade vont se rendre dans des villes et villages de bord et d’apporter leur ce que fera le bonheur de l’âme », dit – il.

Des cérémonies d’ouverture et de clôture du forum auront lieu en Russie. Dans la ville s’ouvre et l’exposition de l’artiste émérite de la Russie de Paul Рыженко. Aussi la Russie et les zones de bord auront lieu des projections de films, de spectacles, de rencontres artistiques avec des acteurs de cinéma, des concerts de chant et de ses équipes.

« L’un des principaux moments du forum – la chorale du conservatoire sous la gestion de l’éminent maître choral дирижирования, émérite des arts de saint-Stanislas de Kalinine. Il va de 45 jeunes artistes, jeunes gens et jeunes filles qui chantent. Chacun d’eux à l’avenir continuera à l’affaire de la chorale дирижирования en Russie », – a noté Бурляев.

Toutes les activités dans le cadre du forum, le public peut visiter gratuitement sur invitation. « Aujourd’hui, il n’y a aucune invitation d’un billet de cette attention et de l’intérêt des équipes qui sont maintenant arrivés et des acteurs. Une énorme quantité d’habitants de la région de stavropole verront de la réunion, dont ils attendent avec impatience », a expliqué la ministre de la culture de la région de stavropole Tatiana de l’Inserm.

Le forum international « Golden knight » rassemble des représentants de toutes sortes d’arts, sous le slogan « Pour des idéaux moraux, pour l’exaltation de l’âme de l’homme ». Depuis 1991, sous les auspices de la « Or chevalier » ont passé plus de 70 forums, y compris cinématographique, théâtral, littéraire, de la musique, de la peinture, de l’environnement des forums et des russes forum des arts martiaux. Slave forum des arts se tiendra dans la région de Stavropol, du 5 au 9 mars 2018.