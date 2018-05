MOSCOU, le 11 mai. /TASS/. Le président du comité de la Douma pour les affaires étrangères Leonid Slutski, a exprimé l’avis que la proposition du président AMÉRICAIN Donald Trump de conclure un nouvel accord avec l’Iran ne peut guère minimiser l’effet négatif de la sortie de Washington de l’Accord complète le plan d’action (СВПД).

« Une bonne affaire » Trump sur l’Iran n’est pas en mesure de remplacer la СВПД conclu lors de ces énormes des efforts diplomatiques de la communauté mondiale », a déclaré le député vendredi aux journalistes.

Au regard de Slutsky, « la proposition du président des états-UNIS – un autre truc, le but est la justification de ses propres actions irresponsables, à la sortie de СВПД, et peut-être aussi une nouvelle tentative de discrédit de Téhéran. « Et ici, il serait utopique de parler de ce que le nouvel accord est le nom de donald Trump peut en quelque sorte être une base pour former un paisible de l’architecture dans la région, car « une bonne affaire » pour les etats-UNIS ne signifie pas la garantie de la stabilité et de la sécurité », a conclu le chef de la commission.

Auparavant, a indiqué que les états-UNIS s’attendent à conclure un accord avec l’Iran une nouvelle affaire après que Washington a décidé de cesser d’effectuer Commun un plan d’action global sur le programme nucléaire iranien. Comme l’a déclaré Trump, il espère que, avec l’Iran serez en mesure de conclure une nouvelle et d’un traitement équitable, mais les états-UNIS ne peuvent pas permettre à l’iran du côté est de s’emparer de l’arme nucléaire.