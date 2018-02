Le président du comité de la Douma de la fédération de RUSSIE pour les affaires étrangères Leonid Slutsky

MOSCOU, le 27 février. /TASS/. Le président du comité de la Douma pour les affaires étrangères Leonid Slutski, estime blasphématoire de la décision de la cour Européenne des droits de l’homme (CEDH) a reconnu la violation des droits à la liberté d’expression condamnation avec sursis киевлянки Anne Синьковой pour la cuisson des œufs sur le feu Éternel.

« Le verdict de la CEDH est une franchise de blasphème. La raillerie sur la mémoire des morts ne peut pas être justifiée par les conventions européennes relatives, et d’autant plus s’accompagner de l’attribution de compensation », a déclaré Slutsky TASS.

À son avis, ces décisions démontrent la crise des valeurs dans la société occidentale et de provoquer de nouvelles et de nouveaux cas de profanation de monuments et symboles de la lutte contre le fascisme. Ğ ce sont des doubles normes engendrent des marches de nazis dans les capitales européennes, et l’arrivée au pouvoir de régimes nationalistes », a ajouté Slutsky.

La CEDH mardi a décidéque les droits de ukrainka Anne Синьковой, en 2010 пожарившей œufs sur le plat sur le feu Éternel et condamnée à la probation à la peine, ont été violés, et reçu de lui verser une indemnité de €4 milliers de votants, les juges européens ont reconnu que la condamnation avec sursis Синьковой sur l’article « la Profanation de tombes » atteinte à son droit à la liberté d’expression en conformité avec les conventions européennes relatives, mais il n’était pas contraire à la législation nationale. Ce faisant, les juges estiment que 27 ans киевлянке doit être versé une indemnité pour la détention dans un délai de trois mois à la cour.

En décembre 2010, Синькова a été détenue dans le centre de Kiev pour « action » sur la tombe du soldat Inconnu dans le Parc de la Gloire Éternelle. En octobre 2012, Petchersky tribunal de district de Kiev, elle a été condamnée à trois ans d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans en vertu de l’art. 297 c. 2 du code Pénal de l’Ukraine (« la Profanation de la tombe »).