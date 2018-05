Slutsky a appelé le destructeur étape d’annulation Trump sommet des états-UNIS et la corée du nord

MOSCOU, le 24 mai. /TASS/. Le président du comité de la Douma pour les affaires étrangères Leonid Slutski, a exprimé l’avis que la responsabilité de l’annulation d’un sommet entre la RPDC et les etats-UNIS, la tenue de ce qui était prévu pour le 12 juin à Singapour, se trouve dans une plus grande mesure à Washington.

Auparavant, on apprend que le président AMÉRICAIN Donald Trump a informé le leader nord-coréen Kim Jong-un, qu’a pris la décision de refuser de participer à планировавшейся, le 12 juin une réunion bilatérale à Singapour. Sur cela dit dans le message de Trump Kim Jong-un, qui a dévoilé jeudi le service de presse de la maison Blanche.

« La responsabilité de la perturbation du sommet de la RPDC et les etats-UNIS le 12 juin à Singapour réside dans une plus grande mesure à Washington. Il est absolument destructeur étape, en particulier dans le contexte de l’action de Pyongyang pour l’élimination du polygone d’essais nucléaires Пхунгери. Et c’est la décision du président de Trump peut appeler uniquement une profonde tristesse », a déclaré Slutsky aux journalistes jeudi.

Selon le chef du comité, « les etats-UNIS peuvent déclencher un nouveau cycle de tensions dans la péninsule Coréenne, qui met en danger la sécurité n’est pas seulement dans la région, mais dans le monde en général ». « Tout cela dit sur le fait que Washington n’est pas intéressé dans la résolution pacifique de la situation et, évidemment, le but ultime de la politique américaine à l’égard de la RPDC – le changement de régime. Les états-UNIS dans ce contexte, intéressé seulement par leur propre influence qu’ils obtiennent systématiquement par la création et le soutien des conflits locaux, ainsi que la construction du monde unipolaire sur le sang », a conclu le Slutsky.

Le jeudi etat северокорейское l’agence KCNA a rapportéque la RPDC entièrement démonté un site d’enfouissement nucléaire dans Пхунгери. Selon ses informations, dans le cadre de l’élimination du polygone n’a été constaté des fuites de rayonnement. Пхунгери est l’une des clés pour le programme nucléaire de la RPDC d’objets. Dans une période de 2006-2017 années y ont eu lieu six essais, y compris la bombe thermonucléaire.