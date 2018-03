MOSCOU, le 5 mars. /TASS/. Le président du comité de la Douma pour les affaires étrangères Leonid Slutski, estime un autre « à prouver mensonges » les accusations des etats-UNIS sur la méconnaissance de la part de la Russie en œuvre de la résolution de l’ONU sur la cessation des hostilités en Syrie.

« La déclaration des états-UNIS au sujet de la prétendue méconnaissance de la part de la Russie en œuvre de la résolution de l’ONU sur la situation dans l’est, – un autre бездоказательная un mensonge », a – t-il déclaré aux journalistes lundi. Selon lui, la Russie adhère toujours engagements internationaux et des accords. Le député a souligné que Moscou « à aucun moment, il était impossible de réfuter manqué résolutions du conseil de sécurité de l’ONU ou de leur libre interprétation, comme l’ont fait à Washington, en particulier, et sur la Libye et sur Jérusalem.

Slutski, estime que « l’accusation et de la conviction de l’acier par la technique préférée des états-UNIS pour justifier leur propre destructeur de la politique au Moyen-Orient ». Dans ce cas, dit-il, « repris le principe [de l’un des compagnons d’Adolf Hitler, Joseph] Goebbels: plus чудовищнее mensonge, plus vite elle croira ». Selon le député, les véritables objectifs de Washington est le retrait de la responsabilité de la mort de civils tués par des terroristes interdites dans la fédération de RUSSIE du groupement « etat Islamique », à « la création de laquelle les États-Unis n’ont pas la dernière attitude ».

Dans distribué le 4 mars, un communiqué du porte-parole de la maison Blanche de Sarah Sanders dit que les états-UNIS affirment que la Russie a ignoré les dispositions de la résolution du Conseil de Sécurité des NATIONS unies numéro de 2401 sur une cessation des hostilités en Syrie, en faisant des actes qui ont conduit à la mort de nombreux civils dans l’est de la Se.