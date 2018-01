Le président du comité des affaires internationales de la Douma d’etat de la fédération de RUSSIE Leonid Slutski

MOSCOU, le 26 janvier. /TASS/. Le président du comité de la Douma pour les affaires étrangères Leonid Slutski, a appelé le destructeur étape de l’extension de минфином états-UNIS антироссийских de sanctions et a exprimé sa certitude qu’ils ne resteront pas sans réponse de la part de la fédération de RUSSIE.

« De nouvelles sanctions des états-UNIS – destructeur étape, усугубляющий la situation dans les relations russo-américaines. Il est évident que ceci est fait dans le but de leurs propres intérêts géopolitiques, la concurrence déloyale et à assurer les avantages sur les marchés du monde », a – t-il déclaré aux journalistes vendredi.

Selon Sloutski, « les arguments des etats-unis une fois de plus ne supporte pas la critique ». « Le ministère des finances des états-UNIS témoigne de l’engagement de la mise en œuvre de minsk, des accords, tandis que la Russie n’est pas encore partie внутриукраинского conflit. Lors de cette réaction à l’adoption de la Verkhovna rada de la loi sur la réinsertion du Donbass, qui met sur les accords de minsk de la croix, nous ne voyons pas », – a souligné le chef de la commission. Au contraire, il a ajouté, « approuvées par la suite plusieurs tranches sur une aide militaire à kiev mode et la livraison mortelles armes de destruction massive de la population du sud-est de l’Ukraine ».

« Je suis sûr que cette autre portion de sanctions ne restera pas sans réponse de notre part », a conclu le Slutsky.

Vendredi, les etats-UNIS ont élargi le nombre d’entreprises et de personnes physiques, en Russie et dans d’autres pays, qui sont soumis à l’action unilatérale de sanctions américaines imposées dans leur relation avec les événements en Ukraine. Sous eux succombé, en particulier, de 12 organisations qui, selon Washington, liée à la « Сургутнефтегазом » (la société elle-même est soumis à des sanctions des états-UNIS et de l’union Européenne à partir de 2014), la société « la Puissance de la machine, ainsi que la structure Ростеха – « Technopromexport ». Dans санкционные les listes des états-UNIS a également conclu le vice-ministre de l’énergie de la fédération de RUSSIE Andreï Traversé et directeur du département de contrôle des opérations et de la gestion dans le secteur de l’électricité au ministère de l’energie de la fédération de RUSSIE Evgueni Грабчак.

La nouvelle extension des mesures restrictives des états-UNIS a affecté, y compris ceux qui ont été impliqué dans la fourniture de turbines à gaz de production de la firme allemande Siemens pour les centrales thermiques en Crimée, a déclaré dans un commentaire le service de presse du trésor américain. Selon lui, ces actions font partie de la persistance de l’engagement du ministère des finances des états-UNIS à la conservation de la санкционного de pression sur la Russie jusqu’à la pleine mise en œuvre des engagements dans le cadre des accords de minsk.