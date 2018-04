MOSCOU, le 11 avril. /TASS/. Le vote en Совбезе de l’ONU montrent l’engagement de l’Occident à réaliser en Syrie scénario au décalage du gouvernement légitime, comme il était en Libye et en Irak. Ce sujet a déclaré mardi aux journalistes le président du comité de la Douma pour les affaires étrangères Leonid Slutsky.

« Le résultat du vote dans le Совбезе des NATIONS unies sur les résolutions sur le mécanisme de l’enquête aurait d’application des armes chimiques les plus dangereuses en Syrie montre que la coalition occidentale dirigée par les etats-UNIS ne laisse pas de tentatives pour mettre en œuvre contre Damas libyen-scénario irakien », a – t-il. De l’avis de Slutsky, « il est évident que les objectifs de l’Ouest sont loin de lutte contre le terrorisme international, l’important est que les inquiète, c’est le changement de régime de Bachar al-Assad n’importe quel prix, au prix du mensonge, de provocations et de franches фейков ».

Dans ce chapitre, le comité s’est inquiété de « la messagerie sur l’adaptation à la préparation opérationnelle des forces armées de plusieurs pays de la coalition pour une éventuelle frappe sur la Syrie », ainsi que le refus du président de Donald Trump de la visite en Amérique Latine, afin de « contrôler personnellement la réponse des états-UNIS » sur l’imaginaire химатаку dans syrienne à Douma ».

« Il est extrêmement scénario négatif, qui a tenté d’empêcher la Russie dans Совбезе de l’ONU. Nous avons mis en garde et avertir les plus dangereuses conséquences que peut entraîner cette фабрикуемая nos yeux, l’agression contre le souverain de l’état syrien. Il ne peut pas laisser de côté et de ses alliés dans la lutte contre internationales, des groupes terroristes », – at-il conclu.

Le vote au conseil de sécurité de l’ONU

De compromis, le projet de résolution de la prétendue attaque chimique dans la ville de Douma, préparé par la Suède et soutenu par la Russie, n’aurait pas obtenu le nombre de voix au Conseil de Sécurité de l’ONU. Projet soutenu cinq états, y compris la Suède et la Russie. Contre les déclarations de quatre membres du conseil, y compris les états-UNIS et le royaume-uni. Se sont abstenus de six pays.

Représentant permanent de la Russie auprès de l’ONU Basile Небензя considère que le refus de certains pays de soutenir le projet de compromis de résolution sur la Syrie est un révélateur et un sujet de préoccupation.