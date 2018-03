Slutsky: les allégations des états-UNIS à l’adresse de la fédération de RUSSIE peuvent être de paravent à une possible sortie étatsߛunis d’INF

MOSCOU, le 2 mars. /TASS/. Les allégations des états-UNIS à l’adresse de la Russie dans le fait que le développement des dernières armes viole les accords internationaux peuvent « être un paravent pour un éventuel retrait des etats-UNIS du Traité sur l’élimination des missiles de moyenne et de moindre portée (ДРСМД) ». Ce sujet a déclaré aux journalistes vendredi états-UNIS le chef du comité de la Douma pour les affaires étrangères Leonid Sloutski.

Voir aussi







Pourquoi la Russie et les etats-UNIS s’accusent mutuellement de violation de ДРСМД



« Les états-UNIS dans son répertoire de бездоказательные accusation pour justifier sa propre ligne de renforcement des capacités et à la violation des accords existants. Et la déclaration du département d’etat sur ce que l’Amérique a l’intention de moderniser leurs forces nucléaires en vue d’établir la supériorité militaire, – la preuve », estime – t-il. Slutsky a rappelé que « антироссийская campagne sur un traité INF n’a pas commencé hier.

« Et il est possible, une telle rhétorique agressive qu’paravent pour le probable abandon des états-UNIS du traité INF, quand ils sont sortis du Traité ABM, n’exclut pas la tête du comité.

Il a souligné que « le développement des dernières armes de la fédération de RUSSIE est une réponse logique à la politique de Washington sur le placement des systèmes de défense à proximité de nos frontières, sur qu’hier et il a dit au cours de l’épître, le président Vladimir Poutine ».

« Mais toutes nos actions sur le renforcement de la capacité de défense de la Russie sont toujours conformes aux obligations internationales, ne sont pas contraires aux accords dans le domaine du désarmement et de la concentrer sur le maintien de la paix et de la stabilité sur la planète », a assuré le chef de la commission.

Le message du président de la fédération de RUSSIE et la réaction des états-UNIS

Dans son message à l’assemblée Fédérale, le président de la Russie Vladimir Poutine a annoncé le développement et les tests des systèmes plus récents des armes stratégiques, créés en réponse à simple face de sortie de Washington du Traité ABM et la pratique de son déploiement sur le territoire des états-UNIS et à l’extérieur de leurs frontières nationales.

Parmi eux, le nouveau missile ballistique intercontinental « les sarmates », hypersonique les services de « Poignard », missile de croisière nucléaire энергоустановкой, ainsi que le drone sous-marin de l’appareil, qui peut être équipé de classiques et de munitions nucléaires.

Ce faisant, le chef de l’etat a souligné que la puissance militaire de la Russie est une garantie de la paix sur la planète, et tous les travaux sur le renforcement de la capacité de défense du pays menées dans le cadre des accords en vigueur dans le domaine du contrôle des armements.

Plus tard, chef du service de presse du département d’etat, Heather Науэрт a indiqué que les déclarations de Poutine sur le développement et les tests de nouvelles armes sur les préoccupations des états-UNIS, et a exprimé l’avis que les paroles de leader russe aurait confirment le fait que Moscou « directement viole ses obligations en vertu de la [internationales] de l’accord, y compris ДРСМД. Elle a également déclaré que les états-UNIS procèdent à une grande échelle, la modernisation des forces nucléaires, afin d’assurer sa suprématie dans ce domaine.

Voir aussi

Kislyak: tous les programmes russes sont conformes aux engagements du Traité sur INF

Dans l’OTAN sûr que la RUSSIE viole le Contrat d’INF

Zakharova: déclarations des etats-UNIS, la non-conformité de la fusée 9М729 traité INF бездоказательны