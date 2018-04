Slutsky: les allégations des états-UNIS dans l’application des armes chimiques les plus dangereuses dans la Douma d’etat de la provocation pour de nouveaux coups de RAA

TÉHÉRAN, le 8 avril. /TASS/. Les allégations des états-UNIS dans l’application des armes chimiques les plus dangereuses en syrie, la ville de Douma et ont suivi ce « brut de la déclaration du président Donald Trump » peuvent être des liens d’une provocation pour couvrir d’éventuels coups sur le territoire de la Syrie. Ce sujet lors de la réunion conjointe de la commission Medjlis (parlement monocaméral) de l’Iran et du comité de la Douma pour les affaires internationales, a déclaré son président Leonid Sloutski.

« Il est très probable que par conséquent, l’administration américaine tente de créer des informations de sols ordinaires coups sur la Syrie, en violation de toutes les normes du droit international et du respect de la souveraineté du pays », a souligné le Slutsky.

Selon lui, cette approche montre que Washington a toujours pour objectif l’élimination de tout le gouvernement du président Bachar al-Assad. « Les etats-UNIS n’hésitent pas à rien, jusqu’à former une franche фейков et вбросов quant à l’utilisation des armes chimiques. Lors de cette sans fondement les accusations exposés que Damas, Moscou et Téhéran, comme nous l’avons vu dans la situation en syrie, la ville de Douma à suivront cette rude à la déclaration du président de Trump », a noté le chef du comité. Slutsky a averti que de telles politiques gagnent seulement les terroristes de formation en vigueur sur le territoire de la Syrie. « En fait, c’est suite à flirter avec les forces du terrorisme », estime – t-il.

Au regard de Slutsky, « tout cela est fait dans le but précis – les Etats-Unis veulent faire bouger l’architecture de la sécurité dans la région du Moyen-Orient ». « Et, bien sûr, à renverser le président Bachar el-Assad, avec un point de vue вашингтонских analystes, est un facteur de destruction de l’arc chiite, l’Iran, l’Irak, la Syrie, le Liban », a – t-il ajouté.

Dans ce contexte, le chef de la commission a appelé l’Iran à renforcer la collaboration en syrie. « Nous demandons à l’Iran de l’autre une plus grande coopération de la Syrie. Téhéran a joué un grand et un rôle clé sur le terrain des négociations à Almaty pour parvenir à un cessez-le-feu dans une grande partie du territoire syrien, mais nous avons besoin de plus de coopération étroite dans le sud du RAA, où un grand nombre de sanctuaires chiites. Aujourd’hui, sur le modèle de la coopération dans l’est, nous devons ensemble résolument résister à des terroristes au sud de la Syrie », a déclaré Slutsky.

De son côté, le président de la commission de la sécurité nationale et de politique étrangère du Parlement Iranien Алаэддин le Paraguay a déclaré que « la principale cause de mécontentement des américains juste réside dans le fait qu’ils ont été défaits en Syrie, et le gouvernement syrien, avec le soutien de la Russie et de l’Iran, parvint à atteindre le succès ». « Et c’est la principale raison de ces accusations infondées, qui ont commencé à émerger au sujet de la Syrie, en particulier dans l’utilisation des armes chimiques de Damas il y a plusieurs années a détruit entièrement. Et puis, il s’est avéré que cette arme est apparu dans les mains des terroristes. C’est avec l’aide des américains et lors de l’utilisation de leurs armes tuent des civils », a souligné le Paraguay.

Les Accusations De Trump

Le président AMÉRICAIN Donald Trump a fait retomber dans le dimanche de la responsabilité sur la Russie et l’Iran pour soutenir le président syrien Bachar el-Assad. L’entrée appropriée le leader américain a fait sur Twitter.

Il écrit que la région d’où est venu le message probable attaque chimique, entouré de l’armée syrienne ». « Le président [de la Russie Vladimir] Poutine, la Russie et l’Iran sont responsables de l’appui de l’animal Assad », affirme – t-Trump.

Selon la version de l’hôte de la maison Blanche, « beaucoup de morts, dont des femmes et des enfants, à la suite de l’absurde d’une attaque chimique en Syrie ». Il a exigé de Damas « d’ouvrir immédiatement une zone pour l’assistance médicale [les victimes] vérification des informations sur l’emploi d’armes chimiques. De l’avis de donald Trump, la région est bloqué et est entouré par l’armée syrienne, ce qui le rend totalement inaccessible pour le monde extérieur ».

« Le grand prix sera payé », écrit également le leader américain, n’ayant pas de quoi il s’agit. « Une catastrophe humanitaire sans raison aucune. L’horreur! » – a noté le président.

La Dénégation De La Russie

Du MAE de la fédération de RUSSIE a appelé l’information вбросом introduites dans samedi un message chimique de l’attaque de la part des forces gouvernementales dans la ville de Douma sous Damas. Russe de politique étrangère, l’office estiment que insoutenable de la spéculation sur l’utilisation des produits chimiques gouvernementales syriennes par les troupes envoyées sur la justification de frappes militaires de l’extérieur.

À son tour, le ministère de la Défense de la fédération de RUSSIE a également réfuté les allégations des troupes syriennes d’armes chimiques dans la ville de Douma. Comme l’a souligné le chef du Centre de russie pour la réconciliation des parties en conflit (inclus dans le ministère de la Défense) en Syrie, le major-général Yuri Evtouchenko, au sujet de la prétendue application dans la Douma d’etat de la bombe avec du chlore par les forces armées syriennes, a déclaré « un certain nombre de soi-disant indépendantes des organisations non gouvernementales, y compris largement connus pour leurs фейковыми des nouvelles de « casques ».