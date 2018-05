MOSCOU, le 17 mai. /TASS/. La préparation de nouvelles sanctions des états-UNIS contre la Russie pour des allégations de violation de l’accord sur l’élimination des missiles de moyenne et de moindre portée (ДРСМД) peut devenir un paravent à une possible sortie de Washington de ДРСМД. Cette opinion a été exprimée jeudi aux journalistes le chef du comité de la Douma pour les affaires internationales de Leonid Slutsky.

« Les états-UNIS hypocrite et cynique utilisent des mesures restrictives pour la réalisation de leurs propres objectifs, qu’il s’agisse de la concurrence économique ou de la décision de la géopolitique des tâches, pour assurer leur hégémonie. Dans ce contexte, je ne peux exclure que de nouvelles sanctions peuvent devenir paravent pour quitter les etats-UNIS de ДРСМ. Compte tenu de la nouvelle de la doctrine nucléaire américaine cette option est tout à fait vrai, n’exclut pas de Sloutsk.

À son avis, les etats-UNIS ont l’intention de « veulent faire de la Russie coupable, pour encore plus de diaboliser son image ». « Nous n’avons pas moins de réclamations à Washington relativement libre de l’exécution du contrat de leur part, mais nous avons toujours préconisé pour la conservation de la ДРСМД », a souligné Slutsky.

Il a ajouté que « la préparation de nouvelles sanctions des états-UNIS – un autre destructeur et hostile étape, pour laquelle il n’existe aucune raison réelle ». « La mécanisme de re-démarre sans aucune preuve, pour encore plus de renforcer la politique d’endiguement de la Russie », – a conclu le président de la commission.

Le président AMÉRICAIN Donald Trump a chargé le secrétaire d’état Michael Pompeo préparer le plan de l’imposition de nouvelles sanctions contre la Russie en raison de violations alléguées des dispositions du Traité sur l’élimination des missiles de moyenne et de moindre portée (ДРСМД, 1987), a annoncé mercredi la maison Blanche. En tant que mesures restrictives, entre autres, de bloquer ou d’interdire toutes les transactions liées à des actifs et de la propriété de ces personnes, si elles se trouvent sur le territoire des états-UNIS, « ne pas autoriser leur entrée aux états-UNIS, de ne pas leur délivrer un visa d’entrée ou d’annuler les visas ».

Sur le contrat et les récriminations

Illimité ДРСМД entre l’URSS et les états-UNIS signé à Washington le 8 décembre 1987 entré en vigueur le 1er juin 1988. Sous son action relèvent de la fusée plus petite (de 500 à 1000 km) et à moyenne portée (de 1000 à 5500 km) au sol. En juin 1991, les obligations contractuelles ont été remplies: l’URSS a détruit 1846 missiles, états-UNIS – 846. Les activités d’inspection a été achevée en mai 2001.

Les états-UNIS pour la première fois accusé la Russie en violation de la ДРСМД en juillet 2014. Puis Washington a répété cette affirmation. Le département d’etat le 8 décembre dernier, a déclaré que Washington commence à prendre des « mesures économiques et militaires », si la Russie ne revient pas à s’acquitter de leurs obligations en vertu du Contrat. Alors même de washington journal Politico, se référant à des représentants de l’administration de donald Trump, a indiqué que la maison Blanche a pris la décision d’imposer des sanctions contre les entreprises russes et organisations qui ont apporté technologique une assistance pour l’élaboration interdites par le traité de missiles de croisière.

Moscou n’fois exprimé son désaccord catégorique avec ces accusations, notant que, dans des déclarations à la partie américaine n’est pas de spécificité. La russie met en avant des états-UNIS contre-prétentions de l’exécution ДРСМД.