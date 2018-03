MOSCOU, le 5 mars. /TASS/. Les résultats préliminaires des élections en Italie, où la victoire remporte leader de la coalition, à élargir et à renforcer les partenariats de ce pays avec la Russie. Ce journaliste a déclaré lundi le chef du comité de la Douma pour les affaires internationales de Leonid Slutsky.

Voir aussi







Les italiens votent aux élections au parlement avec un enthousiasme



« Je ne doute pas qu’avec de tels résultats des élections russo-italiens des relations se développent dans un esprit constructif. Et le parti de la coalition, ainsi que et la deuxième chambre à l’élection – le « Mouvement 5 étoiles » – plaident pour le développement d’un partenariat avec la Russie et le retrait illicite des sanctions de l’Ue avec notre pays », a déclaré Slutsky. Il a rappelé que les représentants de la vision de partis « ont été en Crimée, ont rencontré les autorités et la population de la république et sont convaincus que la péninsule a été annexée à la Russie sur la base de la libre volonté de ses citoyens ».

Slutsky a également souligné que « les résultats préliminaires des élections législatives en Italie ne deviennent pas une surprise ». « En principe, ils les paneuropéenne de la même façon, lorsque la position de leader sont donnés à droite de la défense. Prévisible a été et le succès du parti de l’ancien premier ministre italien Silvio Berlusconi. Je pense que cette progressif politique est lié l’avenir n’est pas seulement l’Italie, mais aussi la formation de la politique européenne de l’architecture dans les années à venir », a conclu le chef de la commission.

Selon les données de comptage, leader de la coalition, qui comprend le parti de l’ancien premier ministre Silvio Berlusconi forza Italie », « la Ligue » Matteo Salvini et « Frères d’Italie » Georgie Meloni, gagne environ 37%, elle va антисистемное « Mouvement 5 étoiles » avec 32%.