Slutsky: message vidéo de Julia Скрипаль laisse beaucoup de questions

MOSCOU, 23 mai. /TASS/. Message vidéo de Julia Скрипаль, dans lequel elle refuse de l’aide de l’ambassade de la fédération de RUSSIE, n’est pas clarifié la vérité à propos de l’incident, le 4 mars, à Salisbury et laisse beaucoup de questions. Ce journaliste, a déclaré mercredi le chef du comité de la Douma pour les affaires internationales de Leonid Slutsky.

« Le premier message vidéo de Julia Скрипаль, malheureusement, laisse beaucoup de questions. C’est le cas et les conditions dans lesquelles il habite, et de la véracité de ses paroles et intentions », a déclaré Slutsky.

Il a indiqué que « les autorités britanniques jusqu’à présent, n’ont pas fourni l’accès des russes, les autorités consulaires aux travailleurs et aux employés de l’ambassade, afin de s’assurer qu’un citoyen de la Russie se trouve en sécurité et de ne pas faire de déclarations sous pression ». « La vidéo peut très bien porter authenticité de la nature afin de cacher la vérité à propos de l’incident, le 4 mars, à Salisbury. Par conséquent, les exigences de la rencontre avec Julia de la part de l’ambassade russe est tout à fait justes et légitimes », a ajouté le chef de la commission.

Slutsky a assuré que « les députés de la Douma d’etat continuera de suivre l’évolution de la situation ». « Nous sommes heureux de voir Julia vivant et prêt à apporter toute l’assistance nécessaire pour son retour à la maison. Mais je crois toujours nécessaire de procéder à un examen complet enquête indépendante sur les actes illégaux du royaume-Uni contre la Russie sur l’affaire Скрипалей », conclut-il.

Plus tôt mercredi, Julia Скрипаль d’abord apparu sur l’écran du téléviseur après l’intoxication à Salisbury. Dans une interview à l’agence Reuters, elle a déclaré qu’elle continue la restauration et que « dans l’avenir, » a l’intention de retourner en Russie. Elle a également signalé que les remercie de russe de l’ambassade a proposé de l’aide, mais n’est pas prête et ne veut pas l’utiliser.

Le 4 mars, 66 ans, ex-colonel du GRU Sergey Скрипаль, condamné en Russie pour espionnage au profit du royaume-Uni, et de ses 33 ans, fille de Julia ont été victimes, à Salisbury, selon la version de la partie britannique, aux neurotoxique de la substance. Plus tard, à Londres, est intervenu avec l’affirmation que cette substance a été développé en Russie, et sur cette base, a accusé Moscou d’avoir participé à l’incident. La partie russe a catégoriquement rejeté les spéculations à cet égard.