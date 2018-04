Slutsky: première réunion de la commission interparlementaire avec l’Iran peut passer à Volgograd

TÉHÉRAN, le 8 avril. /TASS/. La première réunion de la commission interparlementaire de haut niveau de la Russie et de l’Iran peut passer de l’automne à Volgograd. À propos de ce dimanche, lors de la réunion conjointe de la commission de la sécurité nationale et la politique étrangère de la présidence du Parlement iranien et du comité de la Douma pour les affaires internationales, a déclaré le président de la думского du comité de Leonid Slutsky.

« Lundi, les orateurs de la Douma d’etat et le Parlement, Viatcheslav Volodine et Ali Larijani, l’intention de signer le règlement de la commission de haut niveau, qui sera créée entre les parlements de la Russie et de l’Iran. Ce sera un nouveau format de parlementaire de promouvoir le développement économique, les investissements, le développement de la coopération dans le domaine de la politique internationale », a déclaré Slutsky, rappelant que le dimanche soir une délégation parlementaire dirigée par le président de la Douma d’etat arrive à Téhéran.

« Quand permettra le calendrier de m. Larijani, peut-être en septembre ou octobre, nous vous proposons d’accueillir la première réunion Volgograd – le dans l’une des économies les plus intéressantes régions de la Russie », – a dit le chef du comité.

Simultanément Slutsky a assuré que la Russie « se félicite de la volonté du Parlement de la formation de l’Iran le premier pays en dehors de l’espace post-soviétique, qui peut adhérer à l’union économique Eurasiatique ». « Dans le cadre de la coopération avec ЕАЭС déjà levé un certain nombre d’obstacles, en particulier pour les livraisons de blé. Je pense que, dans l’année ou deux, nous serons en mesure d’augmenter considérablement la taille des échanges mutuels », a conclu le Slutsky.

Comme indiqué précédemment, l’ambassadeur de l’Iran à Moscou Mehdi Sanai, il espère que l’accord sur la création d’une zone de libre-échange (ALE) entre l’union économique Eurasienne et l’Iran sera signé en 2018.