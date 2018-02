La trame de la bande dessinée « Smeshariki. Le début de la »

MOSCOU, le 31 janvier. /TASS/. Le groupe de Sociétés « Ricky » et le Studio d’animation par ordinateur « saint-Pétersbourg », avec l’appui et à l’initiative du Ministère des finances de la Fédération de russie, lance le projet « l’Alphabet de la littératie financière avec Smeshariki », a annoncé mercredi le service de presse du code civil « Ricky ».

Le cycle de la série et des publications périodiques « l’Alphabet de la littératie financière avec smeshariki » dans une forme accessible racontera aux enfants difficiles aspects de la relation avec le monde de la finance. Le projet aidera à apprendre à vrai évaluer les capacités financières, de faire un choix, de prévoir les conséquences des décisions et assumer la responsabilité de leurs actes, a déclaré le service de presse.

« D’animation 2D de la série, les personnages principaux qui seront smeshariki, aider les enfants à comprendre des choses telles que les revenus, les dépenses et l’épargne personnelle, d’apprendre les principes de base de la planification du budget et de la création de l’épargne, de comprendre les bases de la sécurité financière, d’assurance, de crédit et de l’investissement, de maîtriser les bases de la financière de l’arithmétique et des droits des consommateurs », – a dit le service de presse.

Également dans le cadre d’un projet privées populaire pour enfants est un magazine mensuel « Smeshariki » apparaît sur le même onglet, sur les pages des utiles travaux, conçus à la fois pour l’auto, et pour le partage de la réalisation des enfants avec leurs parents. Simultanément avec la maîtrise des principales idées et les concepts d’un thème commun la littératie financière, l’onglet aideront à former chez l’enfant une attitude correcte à la finance et la capacité de compétence en disposer.

A noté que chacun complète correspond à un système financier de compétence pour les élèves, élaboré dans le cadre d’un projet conjoint du ministre des Finances de la Russie et de la banque Mondiale, « la contribution à l’amélioration du niveau de la littératie financière de la population et le développement de l’éducation financière dans la Fédération de russie ». « Le format universel pour les onglets et la série va créer des opportunités pour l’utiliser dans des établissements spécialisés, à des activités de formation », – a déclaré le service de presse.

Première des deux premières séries du projet, ont reçu le nom de « Noble cause » et « l’île du Paradis », aura lieu à la fin janvier 2018 sur le site officiel de YouTube-chaîne de projet « Smeshariki ». La libération de toutes les séries et de périodiques « Du la littératie financière avec smeshariki » sera réalisé à la fin de l’été 2018.

