SNCF: Hamon prêt à descendre dans la rue « pour le service public »

Benoît Hamon s’est dit prêt ce jeudi à descendre dans la rue pour défendre « le service public » dans le cadre de la réforme de la SNCF. Il a dit regretté l’abandon de certains territoires au profit « du cash ».

Benoît Hamon, fondateur du mouvement Génération.s, s’est dit prêt ce jeudi à descendre dans la rue pour défendre « le service public », affirmant que « le principal enjeu » de la réforme du rail est la question de l’avenir des territoires enclavés.

L’aménagement du territoire, principal enjeu

« On concentre cette réforme sur le statut des cheminots, je pense que le principal enjeu est ailleurs, il est en matière d’aménagement du territoire, abandonne-t-on des territoires déjà très enclavés ou pas ? », a déclaré Benoît Hamon sur Radio classique.

« Le service public doit s’attacher à assurer l’égalité d’accès des citoyens à un certain nombre de prestations, dont la possibilité de se déplacer d’un point à un autre, et c’est pour cela qu’a été faite la SNCF », a souligné l’ancien candidat socialiste à la présidentielle, pour qui « on peut s’attendre assez légitiment à ce que des gares et des lignes non rentables ferment ».

« La fin de cette France reliée par les chemins de fer »

« La réalité c’est qu’on va se concentrer sur les lignes les plus rentables, c’est-à-dire celles qui rapportent du cash et qu’on délaissera probablement progressivement, pour rester compétitifs, les lignes qui sont des lignes déficitaires ».



A la question de savoir s’il était prêt à descendre dans la rue, Benoît Hamon a répondu: « pour le service public oui, pour les territoires aujourd’hui enclavés oui ». « Parce que je trouve que c’est anormal qu’après les bureaux de poste, après les cabinets de santé, après les classes, ce soit les gares qui ferment« , a-t-il développé, dénonçant « quelques chose d’incroyablement injuste et indifférent aux inégalités sociales ».

« La réforme de la SNCF c’est la fin de cette France qui était reliée d’un point à un autre par les chemins de fer », a-t-il conclu.