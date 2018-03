© Valery Шарифулин/TASS

MOSCOU, le 6 mars. /TASS/. Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a appelé le projet « l’Art pour les enfants », dans le cadre duquel achèteront de nouveaux instruments de musique pour les écoles d’arts et répareront les salles, une priorité dans le domaine du développement de la culture dans la capitale pour l’année 2018. Il a dit cela lors d’une réunion du gouvernement à la mairie le mardi.

Sobianine pour la première fois, a annoncé des plans pour la mise en œuvre du projet en novembre 2017, lors de la rencontre avec des personnalités de l’art. Dans le cadre du projet de la capitale des écoles d’art sont équipés de tout le nécessaire pour la formation et le processus de création.

« Notre ville est le plus grand centre culturel du monde, ici travaillent des milliers d’institutions publiques et privées. Des millions de visiteurs chaque année, arrivent dans nos théâtres, bibliothèques, musées, parcs de culture. Cette année va lancer un ambitieux projet prioritaire « l’Art aux enfants » et un certain nombre d’autres activités de renforcement de la culture de Moscou. Notre devoir est de maintenir à un haut niveau d’emploi dans les institutions culturelles, d’allouer une base matérielle, tout pour maintenir », dit – il.

Le chef du département de la culture, Alexandre Кибовский, à son tour, a noté que le programme est prévu sur trois ans, sur sa mise en œuvre alloué à 11,2 milliards de roubles. « Nous allons prendre plein la réparation complexe de 149 écoles d’arts, la rénovation aura lieu le 21 bâtiment, pour la première fois, sera entièrement mis à jour la base technique des établissements de formation, acheté 300 mille unités de meubles. C’est un énorme mouvement de l’avant », a expliqué le chef du département.

Il a ajouté qu’aujourd’hui, dans la capitale compte 450 musées et salles d’exposition, 250 théâtres et 67 organisations de concerts, 688 salles de cinéma, plus de 220 centres culturels et maisons de la culture, de l’ordre de 8,3 milliers de studios de création, de 1,6 milliers de bibliothèques, 77 parcs de culture et de loisirs, 153 enfants de l’école des arts. « La fréquentation des organismes municipaux de la culture a atteint 67 millions de personnes par an. En moyenne, chaque moscovite visite un musée, un théâtre ou une salle de concert à cinq fois par an », a déclaré Кибовский.

