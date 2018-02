Sobianine a appelé les moscovites prudence en raison de la tempête

Le Maire De Moscou Sergueï Sobianine

© © Alexei Druzhinin/service de presse du président de la fédération de RUSSIE/TASS

MOSCOU, le 3 février. /TASS/. Le maire de Moscou Sergueï Sobianine a appelé samedi les habitants de la ville de faire preuve de prudence en raison de conditions météorologiques anormales.

À cause de la neige et de la glace a déjà chuté de sept arbres, et il semble que c’est juste le début.

— Sergueï Sobianine (@MosSobyanin) le 3 février 2018,

« En conséquence anormale météo commence le givrage des arbres. Vous devez être prudent », a écrit le maire dans son Twitter, indiquant que les services d’urgence travaillent en mode amélioré.

Selon les météorologues, le week-end à Moscou prédisent une forte chute de neige. Comme le rapporte Hydrométéorologique de Russie, pendant la journée du 4 février endroits de la région de Moscou et de Moscou devrait nuageux avec éclaircies, neige, vent du nord, avec des rafales de 5-10 m/s, sur les routes lieux de chutes abondantes de neige et гололедица.