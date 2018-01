Soignies: les travailleurs de Durobor ont finalement décidé de reprendre le travail

Au terme d’une dernière consultation, les travailleurs de Durobor se sont prononcés pour la reprise du travail : 69 votes « pour », contre 66 « contre ». Le travail reprend donc à Soignies.

Le site de Durobor était bloqué depuis lundi. Les travailleurs dénonçant notamment des pertes salariales et une mauvaise organisation du travail.

On se rappelle aussi que le personnel (réuni mercredi soir en assemblée générale) avait rejeté, ultra majoritairement (93%), la proposition de la direction. A savoir : des compensations salariales trimestrielles pour les travailleurs postés. Suite à cela, la direction avait convié tout le monde (ouvriers et employés) pour leur réexpliquer une nouvelle fois les enjeux derrière leurs mesures, en lançant in fine un « dernier ultimatum » au personnel et syndicats.

Ce vendredi matin, suite à une nouvelle AG, les travailleurs ont décidé de la reprise du travail, à une courte majorité.