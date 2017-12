Sokourov descendra en collaboration avec les italiens du film sur les politiques de l’époque de la Seconde guerre Mondiale

ROME, le 27 décembre. /Corr. TASS la Foi Chtcherbakova/. Réalisateur russe Alexandre Sokourov a commencé à travailler dans l’Italie et de la Russie sur le nouveau film de Benito Mussolini, Adolf Hitler, Joseph Staline et Уинстоне Churchill, en utilisant exclusivement des images historiques de la chronique. Ce sujet TASS dit mercredi que son adjoint Alain Шумакова, siégeant co-produit de la peinture.

« C’est un film-fantasme, une réflexion sur ce qui s’est passé. Les personnages – Hitler, Mussolini, Staline et Churchill, qui se rencontrent dans un « autre » monde, en oubliant ce qui leur est arrivé, et partagent ce qu’ils ont vu ou l’autre des événements qui ont conduit, comme nous le savons, conflit mondial », – a dit le Шумакова.

Selon elle, l’image se représenter des images dramatiques, montés dans un film. Les monologues et les dialogues des personnages (parce qu’ils se rencontrent entre eux, même si la réalité de ces rencontres n’a jamais été) sera menée par image. Comme l’a précisé Шумакова, pour entendre les acteurs sont invités, représentant la nationalité des personnages – allemand (bavarois), un italien, un géorgien et un anglais.

Selon elle, cette bande – « entièrement de montage ». « Pour créer des scènes doivent étirer même la plus courte des images dramatiques, et pour cela, utilise une infographie et les effets spéciaux », explique – t-Шумакова. Ce projet implique Госфильмфонд et l’Institut national italien pour le Faisceau (Istituto Luce), qui a été créé par Mussolini, видевшем dans le cinéma, instrument de la propagande. Aujourd’hui, l’Institut Luce possède la plus vaste archive historique de la chronique.

Il est prévu que la peinture est prête à l’année 2019. Comme dans un rapport publié mercredi dans une interview au journal La Stampa, dit-il Sokourov, « il essaie de comprendre pourquoi il s’est produit quelque chose qui est arrivé ». « Hitler pourrait exister aujourd’hui, parce que la multitude de personnes, vous pouvez toujours manipuler par des gens qui ne lisent pas, ne pensent pas, ne savent pas sur les sciences humaines et les biens culturels », a déclaré Sokourov.

Son travail est connu et apprécié en Italie: en 2011, le réalisateur russe a remporté le lion d’Or de Saint Marc » pour l’image de « Faust » (2011), l’année dernière au festival théâtral dans Веченце il a mis le spectacle, sur la base de laquelle un киновариант. La technique de création de jeu de film sur du matériel historique de la chronique Sokourov déjà eu recours dans le film « la Francophonie » (2015), également raconte sur les événements de la Seconde guerre mondiale, mais en France, où le directeur du musée du Louvre a sauvé des nazis mondiaux des chefs-d’œuvre. Adolf Hitler était déjà un personnage du film de Sokourov « Moloch » (1999), qui a commencé sa « tétralogie du pouvoir » (« Taureau », 2001, « le Soleil », 2005), complété le « Faust ». En Italie, on a tourné plusieurs photos de Mussolini – le dernier Marco Bellocchio « Vaincre » (Vincere, 2008) parle de la première femme duce et n’est pas reconnu leur fils.