NEW-YORK, le 5 mars. /TASS/. Des films de « Sombres temps » et « le Voleur d’un fil » reçu le prix « Oscar » des nominations. Cela a été annoncé lors de la cérémonie de remise des prix de l’American academy of motion picture arts, qui se déroule lundi le théâtre d’hollywood « Dolby », sa diffusion mène la chaîne de télévision ABC.

Dans la catégorie « Meilleur maquillage et les coiffures » a remporté la peinture « Sombres temps » (the Darkest Hour) de Joe Wright. Sur la scène se leva japonais maquillage Казухиро Tsuji, il a exprimé sa gratitude pour leur collaboration l’acteur britannique Gary Олдману, сыгравшему dans le film, le premier ministre Britannique Winston Churchill. Les adversaires de la peinture ont été de la bande « Miracle » (Wonder) de Steven Чбоски et « Victoria et Abdul » (Victoria & Abdul) de Stephen Frears.

Dans la catégorie « Meilleur design de costumes » prix a été décerné au film « le Fantôme de fil » (Phantom Thread) le Sexe de Thomas Anderson. Or la statuette a été décerné américain concepteur de costumes de Marque Бриджесу. Dans cette catégorie, ont également été en vedette des films « la Belle et la bête (Beauty and the Beast) de Bill Condon, « Sombres temps », « la Forme de l’eau » (The Shape of Water), Guillermo del Toro, ainsi que Victoria et Abdul ».

« Oscar » pour le meilleur travail de l’artiste-metteur en scène a reçu le ruban de la « Forme » de l’eau. Statuettes dorées ont été décernés à trois artistes aux décorateurs. La victoire de préférence également les tableaux suivants: « la Belle et la bête », « Blade runner 2049 » (Blade Runner 2049) de Denis Villeneuve, « la Forme de l’eau », les « Sombres temps » et « Dunkerque (Dunkerque) de Christopher Nolan.

La Victoire De « Dunkerque »

Le film est réalisé par Christopher Nolan « Dunkerque » a reçu le prix « Oscar » dans la catégorie « Meilleur son » et « Meilleur montage sonore ». Ruban, nominée cette année pour huit prix « Oscar », raconte l’histoire de sauvetage de plus de 300 mille militaires dans le cadre des opérations menées en 1940, pendant la Seconde guerre mondiale.

Dans les deux catégories, en plus de « Dunkerque », ont également été en vedette des films « Blade runner 2049 », « la Forme de l’eau », « Star wars: les Derniers jedi (Star Wars: The Last Jedi), « le Bébé sur le routier » (Baby Driver).