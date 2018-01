Sondage: la majorité des citoyens de la Suisse soutiennent l’interdiction entièrement dissimule le visage de vêtements

© EPA/YAHYA ARHAB

GENÈVE, le 7 janvier. /TASS/. La grande majorité des citoyens de la Suisse, plus de 76% – se prononcent pour l’interdiction de porter dans les lieux publics vêtements, entièrement dissimule le visage, en particulier, burkina. Comme en témoignent les résultats de l’étude sociologique, qui a publié dimanche par Le journal Le Matin Dimanche.

Selon les données fournies dans la publication de l’infographie, à l’appui de l’initiative populaire exigeant empêcher de cacher son visage dans les lieux publics, sur le référendum prêts à voter 76,3% des citoyens. Lors de cette 59,8% ont déclaré en faveur d’une telle interdiction « sans aucun doute », et 16,5% « certainement ». Contre l’interdiction de la bénéficiait de 20,6% et 3,1% n’ont pas encore décidé de position. L’enquête a été menée en décembre 2017 la société Marketagent.com parmi les 1264 personnes.

En septembre l’année dernière, le bureau Fédéral a été transmis à plus de 100 milliers de signatures à l’appui de l’initiative populaire « Oui à l’interdiction de la dissimulation du visage ». Un référendum sur ce sujet peut avoir lieu en 2019.

Le texte de l’initiative stipule que « nul ne peut cacher son visage dans un lieu public, ainsi que dans des lieux accessibles au public, ou là où sont généralement disponibles pour tous et de chaque service ». Aucune exception constituent des lieux de culte. Il est également souligné que « personne ne peut forcer une personne de cacher son visage sur les motifs de son sexe ». Cacher leur visage, vous pouvez seulement pour des raisons de santé et de sécurité ainsi que le climat et les coutumes locales.

À ce moment de l’interdiction de la burqa est valable uniquement dans l’un des 26 cantons suisses et полукантонов Ticino. Le référendum local sur la question a eu lieu là-bas en 2013, et officiellement l’interdiction est entrée en vigueur depuis le 1er janvier de cette année.