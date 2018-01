Sondage: la majorité des ukrainiens sont prêts à aller travailler en Russie

KIEV, le 27 janvier. /TASS/. La plupart des ukrainiens sont prêts à répondre à une offre d’emploi en Russie et n’ont pas à ce sujet aucun préjugé, malgré le dur antirusse cours des autorités du pays. Comme en témoignent les données de l’enquête de Kiev de l’institut international de sociologie (КМИС), réalisée à la demande de la publication du « Miroir de la semaine ».

Sur la question de la relation de la migration de travail en Russie, 41,9% des personnes interrogées ont répondu que c’est « acceptable chose, et si le salaire manquant ». Encore 21,2% du nombre des personnes interrogées ont choisi « philosophique » réponse: « quelle est la différence, où le faire? ». Ainsi, plus de 63% des ukrainiens sont prêts à aller travailler en Russie.

Lors de cette étude КМИС a donné atypique, par rapport à d’autres « russes » des sondages, la répartition des résultats selon les régions du pays. Comme l’ont constaté les auteurs du rapport, dans le Sud et l’est de l’Ukraine, qui, traditionnellement, gravitent autour de la Russie, ont été fixés les résultats escomptés 76,1% et 74,5% respectivement. Toutefois, dans le centre du pays, les gens, en admettant la possibilité de travailler en Russie, il s’est avéré 74%, dans les régions occidentales et 58,6%. « Les chiffres obtenus dans le Centre et à l’Ouest, nécessitent une réflexion sérieuse », ont reconnu dans КМИС.

Dans le cadre de cette même étude, les répondants ont demandé et sur la volonté de quitter l’Ukraine du tout. Lorsque les conditions sont favorables à une telle accepté tous les trois.