© AP Photo/Andrew Harnik

NEW-YORK, le 27 février. /TASS/. La plupart des américains croient que les membres du Congrès des états-UNIS trop attention à ne pas les problèmes du peuple et des lobbyistes et des plus riches citoyens. Comme en témoignent publié lundi les résultats d’un sondage d’opinion publique réalisé conjointement par l’agence Associated Press, le centre de recherche sociologique de l’université de Chicago, Станфордским de l’université et de l’université de Californie à Santa Barbara.

Voir aussi

Sondage: la majorité des jeunes américains croient que les états-UNIS suivent les cours de l’infidèle

Sondage: les américains croient plus du FBI, que Trump

CNN: la cote de popularité de Trump aux états-UNIS a de nouveau glissé sur les valeurs minimales

Comme ces matériaux, 85% des personnes interrogées évaluent les travaux du Congrès des états-UNIS. Parmi les partisans du parti Démocratique de cette opinion, 89%, parmi les républicains de 82%.

Les participants à l’étude a également posé des questions, dont les intérêts, à leur avis, répondent les membres du Congrès des états-UNIS. 60% ont répondu que les législateurs une attention particulière aux personnes, qui a payé la tenue de la dernière campagne électorale estimé à 58% des plus riches citoyens du pays, selon 66% – лоббистским organisations. À la question que vous pouvez donner plus d’une réponse.

Dans ce cas, seuls 18% des répondants ont dit que les membres du Congrès des états-UNIS s’inquiètent, en premier lieu, l’opinion de la majorité des américains. Seulement 20% des personnes interrogées estiment que la priorité pour les législateurs sont les meilleurs intérêts Des états-Unis.

Cette enquête a été réalisée entre le 15 et le 19 février de cette année, parmi les 1337 adultes résidents des états-UNIS. Inclut les données obtenues à l’issue de la recherche sociologique en 2015 et 2017).