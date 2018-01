Sondage: plus de 50% des américains craignent que Trump peut causer de tort à une attaque nucléaire

Le président AMÉRICAIN Donald Trump

WASHINGTON, le 23 janvier. /TASS/. Plus de la moitié des américains (52%) craignent que le président Donald Trump peut utiliser des armes nucléaires à tort. Cela a rendu public le mardi totaux à l’échelle nationale d’une enquête menée du 15 au 18 janvier, conjointement par le journal The Washington Post et la chaîne de télévision ABC.

60% des répondants ont déclaré qu’ils ne feraient confiance Trump sur le bouton nucléaire, 38% ont une opinion contraire. L’étude a adopté une participation de 1 mille personnes, l’erreur ne dépasse pas 3%. Parmi ceux qui ne font pas confiance à cet égard, Trump, près de 90% sont préoccupés par le fait qu’il peut donner l’ordre de frapper n’importe quel pays, à une attaque nucléaire.

Dans les derniers mois de Trump n’hésitez pas à utiliser des expressions peu flatteuses à l’adresse du leader nord-coréen Kim Jong-un, en particulier obstinément l’appelait « le petit homme-fusée » et menacé de tomber sur de la RPDC, le feu et la fureur », si Pyongyang tente d’appliquer d’une fusée ou d’un autre coup de pied aux états-UNIS ou de leurs alliés.

Dans son nouvel an discours à la nation, Kim Jong-Un a déclaré que le nucléaire, le bouton se trouve en permanence sur son bureau, et que « les états-UNIS ne peuvent pas maintenant commencer la guerre » contre la corée du nord. Il a souligné que « l’ensemble du territoire des états-UNIS sera dans la zone de la défaite », dans le cas de l’adoption de la décision de la RPDC sur l’application potentielle d’une attaque nucléaire. Trump en réponse, le 2 janvier dans son Twitter, a proposé aux habitants de la RPDC informer votre chef que le président des états-UNIS ont également ce type de bouton, mais elle est « de plus en cours d’exécution. »

Les alliés de Washington dans la région Asie-Pacifique, en particulier à Séoul et à Tokyo, de peur que la rhétorique guerrière que les deux parties peuvent se transformer en combat.