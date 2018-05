SONDAGES: environ 16% des russes ont regardé la finale de l’Eurovision

© AP Photo/Armando Franca

MOSCOU, le 18 mai. /TASS/. Environ 16% des personnes interrogées russes suivaient la finale du concours Eurovision de la chanson » en 2018, le taux de plus-moins de la moitié qu’en 2016, il faut le sondage du centre Russe d’étude de l’opinion publique (VTSIOM), a été publié vendredi.

La russie au concours, qui a eu lieu du 8 au 12 mai à Lisbonne, a représenté la chanteuse Julia Samoilova, mais il ne s’est qualifiée en demi-finale. La chanteuse a été choisie par le Premier canal est encore en 2017 pour participer au concours « Eurovision » à Kiev, mais le Service de sécurité d’Ukraine a interdit la chanteuse d’entrer dans le pays à cause d’un discours à l’horizon 2015 en concert à la Crimée.

« Dans notre pays, le pourcentage de téléspectateurs (16%) de la finale du concours de la chanson « Eurovision » en 2018, passé sans les représentants de notre pays, nettement inférieur à l’indicateur de deux ans (38%) », – dit dans le message du VTSIOM. Il est à noter que plus de la diffusion observé les femmes (21%) et les personnes âgées de plus de 60 ans (24%) que les hommes (9%) et les représentants des personnes d’âge moyen (9% chez les 35-44 ans). La moitié des répondants (51%) estiment que le vote du jury sur le concours en 2018 biaisée, 32% de l’objectif, le reste (17%) sont indécis. La proportion de répondants d’accord avec le comptage des totaux le vote du public (41%) est environ égale à la proportion de ceux qui le considérait comme biaisée (43%).

« Sur la question de l’objectivité des évaluations de la fédération de l’interprète de l’opinion de nos concitoyens divergent: 28% estiment que le jugement honnête, 26% ne l’est pas. Le plus souvent sur l’équité des évaluations dit les jeunes (39% parmi les 18-24 ans) », – a noté dans l’enquête. Qu’en demi-finale du concours de la Russie a participé chanteuse Julia Samoilova, savent plus d’un tiers (36%) des personnes interrogées russes. Nettement mieux que les autres au courant moscou et saint-pétersbourg (47%), les femmes (43%), active les utilisateurs de l’internet (40%), il est noté dans le message VTSIOM.

« La perte de l’intérêt pour la compétition il y a deux raisons. D’une part, la situation de « l’Eurovision » a été « en surchauffe », du fait de la participation de Julia samoylova pas eu l’effet de nouveauté, la situation a été « vécue » il y a un an. Dans ces conditions, accroître l’intérêt du concours, à la participation de Julia est très difficile. D’autre part, l’échec d’une intervention Samoïlova considérablement réduit l’intérêt actuel », – a déclaré le chef de la pratique de l’analyse politique et de conseil VTSIOM Michael Mamonov.

La russie sondage VTSIOM-Satellite » s’est tenu les 14 et 15 mai 2018, le volume de l’échantillon à deux mille personnes. La taille maximale de l’erreur avec une probabilité de 95% ne dépasse pas 2,2%.