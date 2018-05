SONDAGES: plus d’un tiers des russes exprime une attitude positive à l’Голиковой

MOSCOU, 23 mai. /TASS/. Plus d’un tiers des répondants russes (34%) ont exprimé une attitude positive au vice-premier Tatiana Голиковой, il faut le sondage du centre Russe d’étude de l’opinion publique (VTSIOM), a été publié mercredi.

« L’attitude de la plupart des vice-premiers ministres du nouveau gouvernement de nos concitoyens plutôt positif que négatif, à l’exception de Vitali Moutko – balance des évaluations négatives (29% des russes considèrent négativement, 17% positive) », indique l’étude. La cote de popularité de dirige Golikova – une attitude positive à elle ont plus d’un tiers des répondants (34%), le plus faible pourcentage d’approbation de Constantin Чуйченко (3%).

« Une douzaine de vice-premiers ministres du nouveau gouvernement, a reçu plutôt à une évaluation positive des russes: la plupart des personnes connues pour leurs travaux dans les organes fédéraux du pouvoir, seulement trois d’entre eux savent un peu (ce qui est lié plutôt à « непубличным » dans le profil d’activité de matériel en cas de Чуйченко et Akimova et de la force – dans le cas de Borisov) », a commenté les résultats de l’enquête, le directeur général VTSIOM Valeri Fedorov.

« Le plus célèbre du vice-premier ministre de la nouvelle composition du gouvernement – Vitali Moutko; entendu parler de 73% des russes. En deuxième position, Tatiana Golikova, перебравшаяся de la Cour des comptes, ayant occupé le poste de vice-premier ministre de la politique sociale – 67%. La troisième place de la notoriété occupé le jeune vice-premier ministre et ministre des finances simultanément Anton aujourd’hui et que vous avez déjà travaillé à la maison Blanche Dmitri Kozak; ils sont connus de 56% des russes », – dit dans le message du VTSIOM.

Les dernières lignes de la cote occupent jamais auparavant, n’ont été inclus dans un certain nombre de vice-premiers ministres Maxime Akimov (22%), Youri Borisov (22%) et Konstantin Чуйченко (14%).

La russie sondage VTSIOM-Satellite » s’est tenu les 12 et 13 mai 2018, la taille de l’échantillon – 2 des milliers de personnes. La taille maximale de l’erreur avec une probabilité de 95% ne dépasse pas 2,2%.

Un nouveau gouvernement

Le président de la fédération de RUSSIE, Vladimir Poutine, le 18 mai a signé les décrets de nomination des vice-premiers ministres et des ministres. Dans une ancienne composition du gouvernement a été de neuf vice-premiers ministres, 21 ministère et 22 ministres (y compris le ministre sans portefeuille » Michel Абызова). Dans la nouvelle composition des dix vice-présidents, le président du gouvernement, ministre de 22 et 22 du ministère, en raison de la division du Ministère de l’éducation au Ministère de l’éducation et le Ministère de la science et de l’enseignement supérieur.