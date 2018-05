Sorokin a présidé le comité d’organisation de la préparation du championnat d’Europe de la « Russie-2020 »

Le directeur général du comité d’organisation de la « Russie-2018 », Alexei Sorokin

© Valery Шарифулин/TASS

MOSCOU, 26 mai. /TASS/. Le directeur général du comité d’organisation de la « Russie-2018 », Alexei Sorokin a présidé le comité d’organisation de la préparation du championnat d’Europe de football en 2020, les matchs qui se tiendront à Saint-Pétersbourg. Ce journaliste a raconté le président par intérim du président Russe de football (RFS) Alexandre Алаев.

« Nous menons activement les travaux de préparation pour le championnat d’Europe à Saint-Pétersbourg, c’est un grand projet, qui ne peut pas mettre de côté et s’occuper seulement de la coupe du monde. La décision du bureau du conseil de l’EURO a été créé d’une organisation, d’ANNOT, le comité d’organisation de la « Russie-2020″, présidée par Alexis Leonidovich Sorokin. Avec un groupe d’experts, qui ont subi des procédures de candidature, la préparation à la coupe du monde », – a déclaré Алаев.

« Déjà accompli beaucoup de travail, vient de a organisé un autre la visite d’une délégation de l’UEFA, composé de 20 experts. C’est une énorme quantité de questions, la préparation est en cours, nous y veillons en tant qu’organisation, qui a signé avec l’UEFA, le contrat sur la tenue du tournoi », a conclu le président par intérim de l’EURO.

Le championnat d’Europe 2020 pour la première fois directement dans 12 pays. Le stade de Saint-Pétersbourg » prendra quatre matches du tournoi. Les rencontres de la phase de groupes auront lieu les 13, 17 et 22 juin, en quarts de finale – le 3 juillet. Le match d’ouverture aura lieu le 12 juin à Rome, en demi-finales (7 et 8 juillet) et finale (12 juillet) aura lieu à Londres.