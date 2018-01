Sorokin ne doute pas que le stade de la coupe du monde 2018 à Samara sera prêt pour le test match

Le président du comité d’organisation de la « Russie-2018 », Alexei Sorokin

© Donat Sorokin/TASS

БРОННИЦЫ /la région de Moscou/ 24 janvier. /Corr. TASS Дильшад Ломовских/. Le guide du comité d’organisation de la coupe du monde Russie 2018″ ne fait pas de doute que le stade « Samara-Arena » sera prêt à accueillir de test d’activités qui sont prévues pour le mois d’avril. Ce sujet TASS a déclaré le président du comité d’organisation de Alexei Sorokin.

Plus tôt mercredi, le vice-premier ministre de la fédération de RUSSIE, Vitaly Moutko a déclaré que la construction du stade à Samara, va dur de retard, mais avant le 1er avril de l’arène est prévu de remettre en service.

« Le retard est, mais la chose la plus importante que la coupe du monde et de test matches du stade sera prêt – à ce sujet, nous n’avons pas de doute, dit – Sorokin. En avril il y aura plein de volonté, avec une infrastructure de mise en service et ajustement, mais la construction sera plus tôt ».

Le championnat du monde aura lieu du 14 juin au 15 juillet à 12 stades dans 11 villes. Le stade « Samara-Arena » prendra six matches jeux de quatre phase, le match de 1/8 de finale et les quarts de finale.