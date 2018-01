« Je n’ai pas encore reçu de rapport ni de conclusions intermédiaires, j’espère recevoir quelque chose dans les prochains jours, normalement la semaine prochaine », a indiqué mercredi le ministre de l’Intérieur Jan Jambon au sujet de l’enquête sollicitée auprès du commissaire général aux réfugiés sur des actes présumés de maltraitance de ressortissants soudanais après leur expulsion de Belgique.

Interrogé en commission de l’Intérieur de la Chambre par Emir Kir (PS), le ministre n’a pas pu fournir beaucoup d’éléments sur l’état d’avancement de cette enquête dont les conclusions avaient été annoncées pour la fin du mois de janvier par le gouvernement.

« Aucun calendrier n’a été imposé », a recadré le vice-premier ministre N-VA, précisant que des résultats avaient été demandés « dans les plus brefs délais ».

Le CGRA peut faire appel à des partenaires internationaux tels que l’ONU ou des agences internationales, a encore indiqué le ministre. Dans l’entourage du gouvernement, on avait évoqué une enquête en collaboration avec le HCR et la Commission européenne mais la presse évoquait fin 2017 que l’exécutif européen n’avait pas été sollicité. « J’ai lu cela dans la presse, mais je n’ai pas lu qu’il refusait le contact », a précisé mercredi Jan Jambon.

Pas de garantie qu’il n’y a plus d’expulsion vers le Soudan

Dans l’attente des conclusions du rapport d’enquête, la Belgique a cessé l’expulsion de Soudanais, qui avaient été identifiés avec la collaboration d’une équipe officielle venue de Khartoum. Emir Kir a cependant souligné que le risque de voir des Soudanais expulsés continuait d’exister à travers la procédure Dublin qui ouvre la possibilité de renvoyer ces ressortissants qui ne sont pas en ordre de séjour vers le pays européen d’arrivée.

« On continue d’appliquer Dublin avec les pays de l’UE liés à l’article 3 (vérification que la personne expulsée ne risquera pas de traitement inhumain et dégradant) sans souhaiter que ces personnes soient renvoyées vers le Soudan », a expliqué Jan Jambon. « Il n’y a donc pas de garantie qu’il n’y a plus d’expulsion vers le Soudan », a conclu Emir Kir.

La Cour de Cassation a rejeté mercredi le pourvoi de l’Etat belge contre un arrêt de la chambre des mises en accusation de Bruxelles ordonnant la libération d’un réfugié soudanais. Cet arrêt avait mis en évidence le manque de vérification eu égard à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme sur le risque de traitements inhumains et dégradants.