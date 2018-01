Soudanais rapatriés: l’enquête ne vise pas à disculper ou à condamner Théo Francken

L’enquête demandée par le gouvernement fédéral au Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides (CGRA) ne vise pas à disculper le secrétaire d’Etat à l’Asile, Théo Francken, d’une éventuelle responsabilité dans le sort réservé à des Soudanais après leur rapatriement ou au contraire à le condamner, indiquait-on dimanche soir de source gouvernementale.

En ordonnant cette enquête, le gouvernement veut tirer les leçons de la façon dont des rapatriements ont été mis en oeuvre et l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui prohibe les traitements inhumains et dégradants, est pris en compte. Les résultats engageront l’ensemble du gouvernement puisque le secrétaire d’Etat met en oeuvre la politique décidée par le gouvernement, en connaissance de cause de tous ses membres, précisait-on.

La crise soudanaise s’apparente à la « polémique hebdomadaire » de la majorité suédoise. Le président de la N-VA, Bart De Wever, a pourtant jeté dimanche soir un pavé dans la mare en menaçant de faire tomber le gouvernement si M. Francken devait démissionner, sorte de réponse du berger à la bergère après les insinuations et ambiguïtés des derniers jours.