Soudanais torturés: l’opposition réclame de nouvelles explications à Charles Michel

Après les explications fournies vendredi soir par le secrétaire d’État Theo Francken dans le dossier d’expulsions de ressortissants soudanais, le PS, Ecolo-Groen et le cdH ont réclamé samedi matin de nouvelles explications du Premier ministre Charles Michel sur la connaissance qu’il avait du dossier.

« Seul le Premier ministre peut tirer cette situation au clair. Il doit préciser aujourd’hui ce qu’il savait et ce qu’il ignorait du dossier soudanais », affirme le groupe Ecolo-Groen à la Chambre, dans un communiqué.

La cheffe de groupe cdH, Catherine Fonck, veut elle aussi de nouvelles explications de Charles Michel au parlement. « Qui n’a pas dit la vérité? « , demande-t-elle sur Twitter, constatant que le Premier ministre et le MR « couvrent » le secrétaire d’Etat, au contraire du CD&V et de l’Open Vld. PS, sp.a, cdH et DéFI ont déposé une motion réclamant la démission de Théo Francken, soulignent les humanistes.

Le chef de groupe PS Ahmed Laaouej, lui, a écrit samedi matin au président de la Chambre Siegfried Bracke (N-VA) et au président de la commission de l’Intérieur Brecht Vermeulen (N-VA) pour qu’ils invitent « au plus tôt » Charles Michel à venir s’expliquer, a-t-on appris auprès du groupe PS.

Les « mensonges » de Théo Francken mettent le Premier ministre en danger, affirment les socialistes, qui pointent aussi du doigt l’attitude du MR, accusé d’avoir minimisé les faits vendredi en commission de l’Intérieur.

Les Verts relèvent que le CD&V « reconnaît que Theo Francken a retenu des informations ». « Si le Premier ministre ne tire pas cela rapidement au clair, le problème Francken deviendra un problème Michel », estime lui aussi le député Kristof Calvo. Ecolo-Groen rappelle que le dossier porte sur une question de droits de l’homme. « Coopérer avec le régime (du président soudanais) Omar el-Béchir, c’est aller un pont trop loin ».