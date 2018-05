Soupçons de pédophilie: la communauté catholique de Riaumont dit coopérer avec la justice

Route d’accès à la communauté catholique de Riaumont, à Liévin, le 22 juin 2001. La veille, un adolescent d’une quinzaine d’années avait été retrouvé pendu dans l’institut. –

Plusieurs prêtres ont été placés en garde à vue et plus de 200 témoins ont été entendus dans le cadre de l’enquête qui vise cette communauté traditionaliste du Pas-de-Calais.

La communauté traditionaliste de Riaumont à Liévin, dans le Pas-de-Calais, a assuré samedi de sa « totale coopération avec la justice » et condamné toute « atteinte à l’intégrité » d’un enfant, après la révélation de soupçons d’abus sexuels et sévices en nombre.

« La communauté partage l’émotion et l’indignation provoquées par toute atteinte à l’intégrité d’un enfant et témoigne de son soutien et de sa compassion à l’égard de tout enfant victime », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Plus de 200 personnes auditionnées

Cette communauté a réaffirmé « sa totale coopération avec la Justice, son absolue condamnation de tout acte répréhensible commis au préjudice d’un enfant, son soutien à toute victime et en appelle à ce que les enquêtes se déroulent dans la plus grande sérénité ».

Plusieurs informations judiciaires ont été ouvertes « sur des faits de nature sexuelle et de maltraitance » au sein de cette communauté, avait indiqué jeudi le parquet de Béthune. Plus de 200 personnes ont été auditionnées par la police dans plusieurs pays depuis 2013, selon Le Point, qui a révélé l’information mercredi.

« Nous appelons au discernement en rappelant à la présomption d’innocence, et nous invitons toutes les personnes et autorités concernées à ne pas mettre en cause, par amalgame, ceux qui oeuvrent au service des autres en ayant fait don de leur vie dans la pauvreté », ont souligné les religieux.

Messe en latin et école hors contrat

La communauté de la Sainte-Croix de Riaumont, active depuis les années 1960, comprend une école hors contrat qui dispense des cours de la 6e à la 3e, encadrés par des religieux de spiritualité bénédictine célébrant la liturgie en latin, dans la forme extraordinaire du rite romain. La propriété abrite en outre un groupe scout traditionaliste et un centre de documentation baptisé « laboratoire scout ».

Cet ordre de droit pontifical relève directement de la commission romaine Ecclesia Dei, qui a autorité sur les communautés traditionalistes restées dans le giron de Rome. Vendredi, la Conférence des évêques de France (CEF) s’est dite « profondément attristée » par la révélation de ces soupçons d’abus sexuels et sévices.