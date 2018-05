Source: la complicité de sanctions à l’encontre de la fédération de RUSSIE propose de punir de trois ans de prison

Le bâtiment de la Douma d’etat de la fédération de RUSSIE

MOSCOU, le 11 mai. /TASS/. Les députés de la Douma d’etat proposent d’instaurer une sanction pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement pour complicité de sanctions contre la Russie, des états étrangers ou de leurs unions. Cela a été annoncé vendredi aux journalistes une source au parlement, familier avec le texte du projet de loi sur la responsabilité pénale pour le respect des mesures restrictives contre la RUSSIE.

Selon lui, devrait entrer dans le code Pénal de la fédération de RUSSIE un nouvel article 284.2, dans la deuxième partie, laquelle prévoit la responsabilité de « commettre un citoyen de la fédération de RUSSIE de préméditation, propice à l’introduction d’un état étranger, une union d’états étrangers ou de l’organisation internationale de mesures de nature restrictive à l’égard des russes, privés ou publics, des sujets, mais aussi qu’ils contrôlent. » Sous cette même composition relève de « fournir des conseils et des informations », qui ont conduit ou pourrait conduire à l’introduction de sanctions contre les entreprises et les citoyens de la fédération de RUSSIE.

La punition de cet article prévoit en forme « d’une amende de 500 mille roubles ou de salaire ou autres revenus de la personne condamnée pour une période de trois ans, les restrictions de liberté jusqu’à trois ans, ou les travaux forcés pour une durée de trois ans, soit l’arrestation de six mois au maximum ou une peine de privation de liberté jusqu’à trois ans et d’une amende de jusqu’à 200 mille roubles ou de salaire ou autres revenus de la personne condamnée, pour la période allant jusqu’à un an ou sans elle ».

La punition pour le refus de transactions

Selon la source, les députés de la Douma d’etat offrent également installer pour les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement jusqu’à quatre ans en cas de refus d’transactions en application de la антироссийских de sanctions.

En particulier, la commission d’action (l’inaction) en vue de l’exécution » антироссийских de sanctions, si cela a conduit à la limitation ou l’exclusion d’avoir commis des citoyens de la fédération de RUSSIE, les entreprises, l’etat lui-même, ses acteurs ou les municipalités, ainsi que les affiliées de personnes « ordinaires opérations ou de transactions, il est prévu de punir d’une amende jusqu’à 600 mille roubles, ou d’une restriction de liberté de quatre ans, soit forcés de travaux pour la même durée, ou la privation de la liberté jusqu’à quatre ans et d’une amende de jusqu’à 200 mille roubles », a conduit l’interlocuteur de l’extrait de texte de l’initiative, qui devrait sera inscrite dans la Douma d’etat le 14 mai.

Comme l’a expliqué la source, sous les « classiques de l’économie opérations ou de transactions » désigne les actes juridiques qui « librement commis dans le cadre normal de la gestion et de l’autre, n’est pas contraire à la loi de l’activité des personnes, n’est pas différente de la publics et privés des sujets, mais aussi qu’ils contrôlent des personnes à l’égard desquelles pris des mesures de nature restrictive ».

Précédemment président de la Douma, Viatcheslav Volodine a déclaré que le projet de loi sur la responsabilité pénale la responsabilité de l’exécution des sanctions des états-UNIS sur le territoire de la fédération de RUSSIE peut être soumis à la Douma d’etat le 14 mai. Selon lui, l’initiative peut être examinée dans un délai de mai, car « la question est une priorité ».