MOSCOU, 19 janvier. /Corr. TASS Maxime Алланазаров/. Le club de football de la « Dynamo » de payer russe défenseur allemand « Cologne » de Constantin de Raouché €1,5 million de ce Sujet TASS a rapporté une source proche de la route des négociations.

« Rausch aujourd’hui aura lieu le club dans le « Dynamo » et signera un contrat de trois ans avec отступными à €5 millions de Russes le club paiera pour un footballeur de €1,5 millions de dollars », – a dit la source.

Un commentaire officiel du club et du joueur jusqu’à ce que n’a pas pu.

Rausch né dans la région de Tomsk dans le village de Кожевниково (population de 8 mille personnes), à l’âge de six ans, il a émigré avec ses parents en Allemagne. A agi pour des jeunes et de jeunes préfabriqués en Allemagne. Le passeport de la fédération de RUSSIE, il a reçu en 2015, dans la slection de la Russie a été appelé pour la première fois en août pour un match amical avec moscou « Dynamo », qui n’est pas considéré comme officiel, de sorte que n’avait pas sous les auspices de la fédération Internationale de football (FIFA). Au début d’octobre, en 2017 de la FIFA a autorisé le joueur à agir pour la slection de la Russie, après quoi le défenseur a participé à quatre matchs de l’équipe – avec южнокорейцами (4:2), les iraniens (1:1), les argentins (0:1) et l’espagne (3:3).

Rausch préconise « la Cologne » à partir de mai 2016, et a participé à 52 rencontres de l’équipe. En octobre dernier, le joueur de son contrat avec le club jusqu’en 2021.