MOSCOU, le 8 mai. /TASS/. Антироссийская la rhétorique et les méthodes de la pression de la ministre des affaires étrangères de la RFA Heiko Meuse ne peuvent pas influer sur l’extérieur ou politique intérieure de la Russie. Cette opinion a été exprimée TASS, une source bien informée à Moscou.

L’allemand, le ministre visitera la capitale russe, le 10 mai, une visite de travail. Comme il est devenu connu TASS, à Moscou, ont attiré l’attention sur un ton vif d’évaluations menées par la Russie de la politique, de son côté agissant germaniques, les politiciens, y compris des membres du nouveau cabinet de la chancelière angela Merkel. « En particulier se distingue dans ce domaine, le nouveau ministre des affaires étrangères de la Meuse », selon les interlocuteurs. « Il est frappant que depuis son arrivée au внешнеполитическое l’office caractère officieux de la RFA à Berlin, de plus en plus souvent recours à la rhétorique anti-russes, appelant à la manifestation de la rigidité à l’égard de notre pays », a déclaré l’une des sources de TASS.

« L’europe de la politique de la » frustration

En Russie, un tel rotation provoque la surprise et la déception », d’autant plus que les allemands, les sociaux-démocrates, représentant de l’est de la Meuse, depuis l’ère de la « politique Orientale » et jusqu’à récemment, « traditionnellement exhib à la Russie suffisamment éclairées et des approches », a déclaré la source.

« Les différends avec Moscou sur un certain nombre de questions européennes et mondiales de l’ordre du toujours discuté avec respect, sans moeurs, et les revendications unilatérales, – a attiré l’attention de l’interlocuteur. – Et maintenant, de nombreux membres de la direction du parti Social-démocrate d’Allemagne, estiment l’erreur menée par Heiko Meuse ligne sur le refus des principes et de la culture « politique Orientale ».

Moscou, selon la source, ne peut pas s’alarmer, que Berlin, agissant en fait à l’avant-garde formée à l’Ouest de la large антироссийского front, « a préféré se joindre à l’action initiée par les britanniques à prouver la campagne autour de сфабрикованного à Londres affaires Скрипалей. « Des éléments de preuve, les allemands ne a fallu, bien que la dramatisation de la soi-disant « d’empoisonnement » est de plus en plus évidente, et les professionnels dans les services de sécurité de la RFA ne peuvent pas ne pas savoir », a déclaré l’interlocuteur de l’ATTENTAT.

La pression ne fonctionne pas

En outre, Moscou a une préoccupation politique de soutien à Berlin et personnellement Meuse missiles des états-UNIS et de leurs alliés de la Syrie, la raison pour laquelle a été simulée « les casques Blancs » химатака dans la ville de Douma », a déclaré la source.

« En général, c’est l’impression que la vague de русофобии l’Allemagne est prête non seulement à donner le leadership dans les affaires européennes Paris, mais aussi de reconnaître le « rôle dirigeant » de Washington et de Londres dans la détermination du cours de l’union Européenne, de l’OTAN, « seven », – a déclaré l’interlocuteur. L’un des derniers exemples les plus évidents de refus de la RFA de l’autonomie et de constructif dans la coopération avec la Russie, a rappelé, est devenue la récente expulsion à la demande de Londres, quatre diplomates russes de Berlin, qui « pour la première fois a été réalisée dans le défi ». « Ce n’était pas le même à l’époque de la guerre froide », a ajouté la source.

« Le chef de la diplomatie trompez, estimant que de telles méthodes de pression peuvent modifier à la fois externe et interne de la politique de notre pays », a résumé l’interlocuteur de l’agence. – Ils ne conduisent à rien d’autre que la poursuite de la dégradation des relations russes-allemandes, et ainsi de résident pas dans la meilleure forme ».

« La question se pose: est-ce les dirigeants de la politique étrangère de la RFA veulent parier de l’après-guerre historique de la réconciliation entre les russes et les allemands, qui a n’est pas une génération de politiciens, personnalités publiques, des citoyens des deux pays? » – a ajouté la source de l’agence.