Sous-chapitre Magadan à résoudre les problèmes d’infrastructure et des sorties de la population

MOSCOU, 28 mai. /TASS/. Sergey Носову désigné lundi, sous-gouverneur de Magadan, à résoudre des problèmes de désabonnement de la population, de la protection sociale des habitants et des transports. Parlé interrogés TASS experts.

Lundi, le président de la Russie Vladimir Poutine a signé un décret sur la cessation anticipée des fonctions du gouverneur de la région de Magadan le domaine de Vladimir Cuit. Sous-directeur régional de l’nommé Nez – l’ancien maire de Nizhniy Tagil de la région de Sverdlovsk.

« Le nouveau gouverneur de la région de Magadan domaine doit résoudre les problèmes avec авиасообщением de la région dans les régions centrales du pays. La deuxième priorité, certainement, vous pouvez appeler la préservation de la retraite, les habitants de l’Extrême-Nord. Le nouveau chef doit voir le principal objectif d’accroître le niveau de vie des habitants, de la santé, de l’éducation en général, l’exécution des décrets de mai », – a déclaré le président de Magadan l’union régionale des organisations syndicales Nicolas Махонькин.

D’accord avec lui, le président du conseil d’administration de Magadan à la direction régionale de l’organisation publique « Russe de la société géologique » Yuri Прусс, qui a célébré que le nouveau chapitre à résoudre des problèmes tels que le grand reflux de la population de Magadan et le faible développement de la petite aviation. « Pour résoudre tous les problèmes qui existent dans la région, aurez besoin d’une nouvelle, compétent, une équipe qui doit comprendre les spécificités de la région, en particulier les minéraux de matières premières. L’équipe doit nécessairement recevoir le soutien fédéral », a ajouté Прусс.

Vice-président de la Douma d’etat Olga Епифанова estime que les nouveaux chefs de Magadan et Yakoutie, vous devez parier sur le développement du capital humain. « Pas de peuple, pas de territoires. Les nouveaux chefs de territoires, vous avez besoin de regarder sur la conservation de la population, le développement des élèves, la création de motivation de rester là. Si ils partent, ils ne reviendront pas », dit – elle TASS.

La stabilité sociale

Les experts soulignent – Cuit laisse stable le patrimoine. « L’engagement social, les autorités fassent correctement, le fond social tranquille, les salaires dans les industries être payé en temps opportun. Peut-être que les dettes de la paie dans le logement et les services publics il faut éliminer est l’une des tâches du nouveau chef », a déclaré Махонькин.

Замгубернатора, chef de la représentation de Magadan au gouvernement de la fédération de RUSSIE Stépane Азнаурьян a noté qu’il a commencé à travailler avec Boulangerie il y a 27 ans, quand ce n’était pas encore le gouverneur, et maintenant lui suis reconnaissant pour tout ce qui est vrai a servi de Magadan ».

« Tout projet au profit de la population de la région de Magadan domaine ont débuté et portée à la logique afin de bénéficié de Magadan – [projets]. Je connais une personne en particulier, qui a été nommé par intérim, et dans la région, et je suis dans l’attente de cet homme de poursuivre les progrès », a – t-il ajouté.

Selon le chef de Колымского du district de la société cosaque Oussourijsky cosaque Timothée à la Mine, au four comme chef de la région laisse de bons souvenirs. « [Boulangerie] – la personne qui a parlé aux gens directement, a été assez ouvert », dit – il d’un ATTENTAT.

L’ancien chef de magadan a indiqué que le gouvernement de la région sous sa direction, a réussi à résoudre de nombreux problèmes. « Nous sommes dans les années précédentes, pratiquement rien ne se construit, au cours des dernières années déposés et sportif (FLC) dans le village de Сеймчан, FLC, dans le village de Сусуман, et déjà aujourd’hui, pratiquement sur la ligne d’arrivée de la construction FLC avec piscine dans le village de la Tente », – a dit TASS au four.

Le changement de chapitre

A 68 ans, Cuit a dirigé la région à partir de 2013, auparavant, il a été maire de Magadan. En septembre 2013 au four passé par la procédure des élections qui lui ont donné de la voix 73,11% des électeurs.

Носову de 57 ans. Il a battu à l’élection du chef de Nizhniy Tagil en 2012. 10 septembre 2017, il est de nouveau élu maire de la ville, en tapant 90,72% des voix.