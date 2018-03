MOSCOU, le 2 mars. /TASS/. Le studio « Soyuzmultfilm » veut attirer à travailler sur le prolongement de la bande dessinée « les Aventures d’un perroquet Keshi » d’un acteur de Guennadi Хазанова, озвучивавшего premiers tableaux. Ce journaliste, a déclaré vendredi le service de presse de » « Союзмультфильма ».

« Nous aimerions vraiment très seriez intéressés pour pilote de la série de continuer « le Perroquet Keshi » énonce Gennady Хазанов. Des pourparlers sont en cours », – a dit le représentant du studio.

Pilote de la série de la poursuite de la légendaire bande dessinée doivent faire en novembre-décembre.

Auparavant, a indiqué que le studio prévoit de transformer un dessin animé dans la série avec хронометражом séries de 11 minutes. Selon les auteurs, par le biais de situations de jeu, drôle farces et les conversations des personnages hilarant manière de présenter fondamentaux des idéaux de vie. Aux téléspectateurs de revenir personnages de perroquet Kesha et son ami le Loup, ainsi que le Chat, le Corbeau et autres.