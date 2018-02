MOSCOU, le 26 février. /TASS/. Le studio « Soyuzmultfilm » prévoit d’ouvrir votre propre boutique de souvenirs, son lancement aura lieu dans la seconde moitié de cette année, le TASS a rapporté lundi le service de presse de movie maker.

« Soyuzmultfilm » prévoit de lancer une boutique en ligne de produits souvenirs de studios à la fin de 2018. Aujourd’hui, l’internet le magasin se trouve au stade de la complétude de la vision et du plan de mise en œuvre », a souligné le service de presse, ajoutant que dans la boutique en ligne sera présenté à la vente de produits avec des personnages de dessins animés des studios de cinéma: des livres et des jouets, jeux de société, livres à colorier, puzzles, ustensiles de cuisine, des t-shirts et bien plus encore.

Le studio « Soyuzmultfilm » a été créé le 10 juin 1936. Pour le temps de son existence, libéré plus de 1,5 mille dessins animés dans les différents genres artistiques et techniques: marionnettes, пластилиновой et dessinés à la main. De nombreux films ont été marqués par des organisations internationales et russes, des primes et des récompenses.