Spa: immersion linguistique avec des princesses

Apprendre l’anglais tout petit mais … avec des « princesses », c’est le stage original que propose l’association Speech Splash (« le bain de langues » en français) pendant les vacances de Pâques à Spa. Le but est d’enseigner aux enfants les langues le plus tôt possible. Le matin est surtout consacré à un atelier d’éveil linguistique en anglais. L’après-midi, plus créatif, est consacré aux « princesses ». Les deux animatrices sont déguisées en Blanche-Neige et Pimprenelle. On danse, on lit des contes, on regarde une série… en anglais. Parmi les enfants, Marion, Arthur, Charlie et Giulia. Ils ont entre 3 et 4 ans.

Mais dans ce monde féérique, devenir une princesse a un prix : 145 euros la semaine d’atelier.