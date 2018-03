MOSCOU, le 5 mars. /TASS/. « Kuba-2 » a joué un match nul avec un score de 0:0 avec воронежским de la « Torche » dans le match à domicile de la 26-ème tour de la ligue nationale de Football (RÉPÉTITIONUNE).

« Spartacus-2 » hisser à la 11e place au classement. Rouge-blanc tapé 32 points en 26 matchs. « La torche » occupe la dernière place, dans l’actif de l’équipe de 22 points.

« Spartacus » ne peut pas gagner à RÉPÉTITIONUNE sept matchs d’affilée. La dernière fois, les moscovites ont gagné 22 octobre 2017, lors d’une réunion avec « Тюменью » (3:1). Depuis, les rouge et blanc ont perdu cinq matches et deux fois match nul. « La flamme » ne peut pas gagner à RÉPÉTITIONUNE six matchs d’affilée.

Dans le prochain match, le 10 mars, « Spartacus-2 » sur la check-out jouera avec volgograd « Rotor ». « La torche » le même jour, prendra калининградскую « la mer baltique ».