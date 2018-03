© Valery Шарифулин/TASS

TASS, le 4 mars. De moscou « Locomotive » et « Spartacus » passeront classe le match dans le cadre de la 21-ème tour Fédération de football de la premier league (premier league). La rencontre sera la première pour les équipes dans le championnat national après la trêve hivernale.

Le jeu porte un caractère fondamental. « La locomotive » occupe la première place dans le classement du championnat de Russie avec 45 points, « Spartacus » est en retard sur le leader sur huit points. En cas de victoire du rouge-blanc être en mesure d’obtenir sur une deuxième place, même si gagne la « Locomotive », il va augmenter le détachement, et « Spartacus » reste à la cinquième place du classement.

« Le match de dimanche sera décisif dans la course au titre pour l’adversaire, mais pas pour nous. Nous sommes dans des situations différentes, mais certainement, nous voulons jouer qualitativement », a déclaré à la veille de la rencontre, le président de la « Locomotive » Ilya Геркус, ainsi подогревая l’intérêt du match.

D’une conférence de presse samedi, il a répondu entraîneur du rouge et le blanc Massimo Carrera. Il a déclaré que, compte tenu du classement de la situation, la voie ferrée est maintenant plus forte de « Spartacus », mais tout de même, les équipes sont dans la même catégorie de poids ». « À ce moment, c’est l’équipe qu’il faut vaincre, et demain, le match est très important pour nous », a déclaré le coach.

« Spartacus » jusqu’à la rencontre avec le « Moteur » aurait dû procéder à un match de la Coupe de Russie contre samara « les Ailes de Conseils », mais la rencontre, prévue pour le 28 février, a été reportée – rouge-blanc a refusé de jouer à cause d’un trop faible de température dans la ville de Samara.

Après cela, dans les MÉDIAS et les réseaux sociaux, une foule de commentaires sur l’injustice de cette décision, en effet, au cours de la saison et le CSKA, et « Locomotive » déjà organisé un jeu sur le froid de novembre de l’année dernière dans la ville de Khabarovsk contre la locale SKA. « Je félicite les dirigeants de « Spartacus », qui pourraient protéger et de défendre les intérêts de ses joueurs », a écrit à ce sujet Mucosal dans son Instagram, certains fans ont vu dans cette phrase axe dans la direction du chemin de fer.

Moscou « Dynamo » jouer avec « Уфой » dans le match de championnat de Russie de football



Mérite l’attention de l’efficacité de l’attaquant des cheminots Ari dans les matchs contre les « Spartacus », auparavant, s’exprimant en rouge et le blanc l’attaquant brésilien a marqué son ancien club de sept buts en sept matchs. Sous la question de la participation dans un match d’un des leaders de la « Locomotive » – Jefferson Фарфана, qui a tiré l’arrière de la surface de la hanche, le 22 février, au match retour d’europa League contre le « Nice ». Exactement dans le derby de réussite, les joueurs de « Spartacus » Zé Luís, George Джикия, Salvatore Bocchetti et Serdar Taski. Ses débuts en rouge-blanc peut défenseur de Nikola Maksimovic.

Les deux clubs ont déjà passé deux jeux en 2018. « La locomotive » en 1/16 de finale de la Ligue de l’Europe a rencontré avec les français « Nice », en battant avec un score global 4:2. D’hôtes de match, le milieu de terrain des cheminots Manuel Fernandes a réalisé son deuxième triplé en cours tirage au sort du tournoi.

« Spartacus » après les deux matchs de la Ligue de l’Europe contre les espagnols de l’athletic n’a pas pu se frayer un chemin dans le 1/8 de finale du tournoi. Après avoir perdu la première rencontre sur son terrain (1:3), les rouge et blanc ont essayé de limiter les pertes sur le départ, mais ils ont pu gagner avec un score de 2:1. Ainsi, dans le prochain tour s’est déroulé le club espagnol.

L’histoire et la statistique

Au cours de la saison de cheminots sûrement à jouer contre des concurrents: en cinq matches contre le CSKA, « Spartacus », « Zénith » et « Krasnodar » rouge-vert quatre fois gagné et un match nul – 5 novembre contre le monde.

Auparavant, la « Locomotive » et « Spartacus » s’est réuni entre 140 fois: 80 matchs passés dans le cadre des championnats de l’URSS, 60 – de la Russie. Sur le compte de « Locomotive » 32 victoires, 31 jeu se terminait par un match nul, 77 matches gagné rouge-blanc.

La part du lion des victoires – 51 – « Spartacus » a remporté au cours de la période soviétique. Dans l’histoire du championnat de Russie de rouge et le blanc n’est pas significatif de la prépondérance: 26 victoires « Spartacus » contre 21 – « la Locomotive ». Sept fois deux équipes se sont rencontrées en mars, dans ces rencontres, les cheminots ont gagné une seule fois, trois fois match nul et trois fois perdu.

Le match entre la « Locomotive » et « Spartacus », se tiendra le dimanche sur les « chemins de fer de la Scène » à Moscou, le début – 16:30 gmt. Le 4 mars, auront lieu encore trois rencontres du championnat – « SKA-Khabarovsk » prendra « Activités » de la région de Leningrad, moscou « Dynamo » en visite jouera contre « Oufa », tula « Arsenal » sur son terrain rencontrera грозненским « Ахматом ».