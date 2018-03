Sprimont: la milice privée qui était intervenue chez Meister se retrouve devant la justice

Des peines de trois à six mois de prison ont été requises lundi devant le tribunal correctionnel d’Eupen. Au total, onze personnes – neuf Allemands, un Français et un Belge – sont citées à comparaître dans ce dossier.

Cette milice privée était intervenue chez Meister à Sprimont il y a un peu plus de six ans. Précisément le 26 février 2012. Ce jour-là, une trentaine d’hommes habillés de noir et encagoulés, s’introduisent dans cette usine spécialisée dans la production de pièces destinées au secteur automobile.









Le 26 février 2012, une trentaine d’hommes habillés de noir et encagoulés, s’introduisent chez Meister pour récupérer une partie du stock bloqué par le personnel. – © DR

Envoyés par la société-mère de Meister, ces gros bras sont chargés d’intimider le personnel et d’emporter une partie du stock de cette usine en grève. Cette milice privée agresse les ouvriers présents, la police doit intervenir.

Quatre cadres de la maison-mère allemande, deux entreprises allemandes de gardiennage et quatre agents de sécurité, doivent aujourd’hui répondre de tentatives de vol avec violence et menaces et de détention. Les cadres sont également poursuivis pour des infractions à la loi sociale.

Dans son réquisitoire lundi, la procureure est revenue sur les tensions sociales qui régnaient au sein de l’entreprise de Sprimont. Quelques jours plus tôt en effet, les dirigeants locaux de Meister avaient été séquestrés dans l’usine. Ils venaient d’annoncer au personnel la volonté du groupe de délocaliser une partie de la production.

En plus de lourdes amendes, la procureure a tout de même requis à l’égard des dirigeants de la maison-mère et des agents de sécurité des peines qui varient entre trois et six mois de prison.

Ce procès en correctionnelle se poursuivra jeudi avec les plaidoiries.