Sprimont: la première phase de la procédure Renault débute chez Parker Hannifin

Dans cette société spécialisée dans la fabrication de filtres industriels (pour le secteur automobile), la direction américaine a annoncé le mois dernier l’arrêt des activités et sa délocalisation. Un « cadeau de Noël » dont les travailleurs, ils sont 44, se seraient bien passés à quelques jours des réveillons.

A Sprimont, une première courte réunion d’information s’est tenue vendredi dans le cadre de la procédure Renault. le représentant anglais de la firme américaine avait fait le déplacement. La rencontre a duré à peine une demi-heure et a juste servi à fixer les trois prochaines dates de réunion.

Juste avant, le syndicat libéral avait réclamé la tenue d’une autre réunion pour annoncer de manière officielle l’intention de fermeture de la direction. Selon la CGSLB, cette annonce en décembre n’aurait pas respecté la procédure légale avec les syndicats.

Comment peut-on fermer une usine qui est rentable?

Dans quel état d’esprit sont les travailleurs ? « Les travailleurs veulent garder leur outil, leur job. Ils ne comprennent pas comment on peut fermer une entreprise qui est rentable, qui fait des bénéfices et qui a un carnet de commandes qui se remplit de jour en jour…, nous répond Patrick Moens, pour les métallos de la FGTB. Et s’il y a un repreneur pour l’usine de Sprimont, pourquoi ne pourrait-il pas remettre une offre et se mettre autour de la table ? Qui à faire tout autre chose. »

Mais les syndicats ne se font pas trop d’illusions sur les intentions de la direction américaine, qui ne cache pas son souhait de fermer complètement l’usine pour éviter toute concurrence.

De manière plus générale, cette annonce de délocalisation a eu l’effet d’une bombe dans cette entreprise de filtres pour le secteur automobile. D’autant plus que les carnets de commande sont pleins. Les travailleurs ont occupé l’usine nuit et jour depuis les vacances de Noël pour bloquer l’expédition de pièces et conservé l’outil pour les futures négociations. La direction leur demande de débloquer les marchandises. La prochaine réunion entre syndicats et direction est prévue le 18 janvier.